Heimserie ist gerissen

Ziemlich ärgerlich verlief die Partie unserer 2. Mannschaft gegen den Tabellenführer FV Bruchhausen, denn hier hätte der TSV recht früh schon zwei oder drei Tore erzielen können, doch die Chancen wurden nicht genutzt.

Der clevere Klassenprimus dagegen nutzte seine Gelegenheiten eiskalt, schlug bereits vor der Pause dreimal zu und entschied damit praktisch das Spiel. Paul Weiß sorgte kurz nach Wiederanpfiff mit dem 1:3 noch einmal für Hoffnung, doch so richtig fand die Ruppenstein – Elf nicht mehr ins Spiel, musste in der Schlussphase gar noch zwei weitere Gegentreffer hinnehmen. Das 1:5 – Endergebnis entspricht hier nicht dem Spielverlauf, doch am Ende musste man damit leben, dass die imposante Heimserie (20 Spiele ungeschlagen) unserer 2. Mannschaft gerissen war.