Heimserie gerissen

Zandt – Trotz einer klaren Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche musste sich der VfB Zandt vor heimischer Kulisse dem FC Hepberg mit 0:3 (0:0) geschlagen geben.
Die Gäste aus Hepberg starteten schwungvoll und übernahmen sofort die Initiative, ohne jedoch ernsthaft vor dem VfB-Tor aufzutauchen. Nach gut 15 Minuten kämpfte sich Zandt ins Spiel, und es entwickelte sich eine muntere Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die beste Gelegenheit hatten die Hausherren: Benedikt Reitzer wurde zentral an der Strafraumkante freigespielt, sein Schuss strich jedoch knapp über den Querbalken. So ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Kabinen.
Nach der Pause erwischten die Hepberger den deutlich besseren Start. Einen kapitalen Abwehrfehler nutzte Adrian Bojaj eiskalt aus und schob zur Führung ein. Der VfB hielt zwar tapfer dagegen, konnte sich aber keine zwingenden Möglichkeiten erarbeiten. Hepberg hingegen legte nach: In der 60. Minute zimmerte Daniel Wurm einen Freistoß aus rund 20 Metern direkt ins Netz – ein Traumtor zum 0:2. Zandt warf nun alles nach vorne, kam jedoch nur noch zu einer echten Chance: Simon Henrich prüfte Hepberg-Keeper Farug Lawal, der stark parierte. In der Schlussminute setzte erneut Wurm den Deckel drauf und vollendete einen Konter zum 0:3-Endstand.
Unterm Strich ein verdienter Sieg für den FC Hepberg, der vor allem dank einer starken zweiten Halbzeit überzeugte. Nächste Woche empfängt Hepberg das Tabellenschlusslicht aus Hofstetten, während die Schützlinge des Trainerduos Mayer/Fischer zum FC Böhmfeld reisen.