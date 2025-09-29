Heimserie gerissen

Zandt – Trotz einer klaren Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche musste sich der VfB Zandt vor heimischer Kulisse dem FC Hepberg mit 0:3 (0:0) geschlagen geben.

Die Gäste aus Hepberg starteten schwungvoll und übernahmen sofort die Initiative, ohne jedoch ernsthaft vor dem VfB-Tor aufzutauchen. Nach gut 15 Minuten kämpfte sich Zandt ins Spiel, und es entwickelte sich eine muntere Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die beste Gelegenheit hatten die Hausherren: Benedikt Reitzer wurde zentral an der Strafraumkante freigespielt, sein Schuss strich jedoch knapp über den Querbalken. So ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Kabinen.