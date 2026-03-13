Heimserie fortsetzen

Nach dem klaren 5:0-Pokalsieg in Quierschied geht es jetzt zu Hause gegen Regensburg

Am 29. Spieltag der Drittliga-Saison 2025/26 empfängt der 1. FC Saarbrücken den SSV Jahn Regensburg. Die Partie wird am Samstag um 14 Uhr angepfiffen, der FCS erwartet rund 12.000 Zuschauer. Der Zweitliga-Absteiger aus Regensburg hat mit 35 Punkten drei Zähler mehr auf dem Konto als der FCS. Mit einem Sieg könnten die Blau-Schwarzen vorbeiziehen.

Der 1. FC Saarbrücken empfängt am Samstag um 14 Uhr den SSV Jahn Regensburg im Ludwigspark-Stadion (Camphauser Str.). Für eine Überraschung sorgte der kurzfristige Rücktritt von Jahn-Coach Michael Wimmer Anfang der Woche. „Dadurch, dass die Co-Trainer übernommen haben, glaube ich nicht, dass sich viel verändern wird. Der Jahn hatte zuletzt einige gute Spiele, hat unter anderem in Verl gewonnen. Die Mannschaft hat sich gefunden, aber unser Anspruch muss es sein, dieses Spiel zu gewinnen. Wir haben zuletzt zu Hause zwei Mal zu null gespielt und möchten daran anknüpfen“, sagte FCS-Trainer Argirios Giannikis vor der Partie.

Zuletzt aufsteigende Form bewies Mittelfeldspieler Kaan Caliskaner, der auch gegen Regensburg wieder zur Startelf gehören könnte. „Es geht manchmal schnell im Fußball. Ich hatte zuvor eine nicht so gute Phase, aber man muss immer an sich glauben. Ich versuche, der Mannschaft zu helfen. Wir müssen sehen, dass wir schnell über 40 Punkte kommen, und deswegen wollen wir das Spiel morgen unbedingt gewinnen“, sagte er.