Die Holzheimer SG unterlag dem VfB Hilden. – Foto: Hubert Wilschrey

Heimserie der Holzheimer SG gerissen Nach der Niederlage in Monheim konnten sich die Oberliga-Fußballer der Holzheimer SG zwar steigern, mussten aber gegen Hilden eine maximal bittere Niederlage hinnehmen. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Holzheim VfB Hilden

Als Aufsteiger in die Oberliga nach 13 Spieltagen noch ohne Heimniederlage dazustehen, ist aller Ehren wert. Doch am Sonntag erwischte es die Holzheimer SG, gegen den formstarken VfB Hilden setzte es eine 1:2 (0:0)-Niederlage, deren Zustandekommen für großen Frust sorgte. Denn die Gäste markierten den Siegtreffen erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Heute, 14:30 Uhr Holzheimer SG Holzheim VfB 03 Hilden VfB Hilden 1 2 „Jede Serie bricht mal, aber wir haben ein gutes Spiel gemacht und nach dem Spielverlauf müssen wir eigentlich zumindest einen Punkt holen“, meinte HSG-Coach Jesco Neumann, den wurmt, dass seine Mannschaft schon häufiger etwas liegengelassen hat. Der späte Knockout gegen Hilden entstand zudem maximal unglücklich, nachdem ein weiter Abschlag von VfB-Keeper Yannic Lenze eigentlich schon geklärt worden war. Doch anstatt dann das Spielgerät rustikal in einen ungefährlichen Bereich zu schlagen, versuchte sich HSG-Innenverteidiger Jan Schumacher an einer spielerischen Lösung. Das ging schief und in der Folge erzielten die Gäste durch Etienne Feese den später Siegtreffer. „Wie die beiden Gegentore zustandekommen, ist eigentlich komplett uninteressant. Wir müssen uns an die eigene Nase packen, weil wir in unserer besten Phase nicht in Führung gegangen sind“, meinte Jesco Neumann.

Unglücklicher Rückstand für Holzheim Nachdem die Holzheimer froh gewesen waren, gegen die stark aufspielenden Gäste mit einem 0:0 in die Pause gekommen zu sein, gerieten sie trotz eines verbesserten Auftritts zunächst unglücklich in Rückstand, als ihr Torwart und Kapitän Johannes Kultscher einen eher harmlosen Ball fallen ließ, er auch im zweiten Versuch noch mal auf den Boden titschte und der Schiedsrichter-Assitent das Kunstleder aus der Distanz hinter der Linie sah. In der Folge übernahmen schließlich die Gastgeber vollends das Kommando und drängten auf den Ausgleich, der nach einer Ecke durch einen strammen Schuss des freistehenden Joel Aschenbroich auch gelang.