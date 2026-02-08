Heimschwäche macht Groß-Bieberau zu schaffen

Zweikampfverhalten: Der SV Groß-Bieberau (links Sven Halbig, hier mit dem Griesheimer Estevao Borges) braucht Punkte für den Klassenerhalt in der Gruppenliga. Foto: Herbert Krämer

Groß-Bieberau. Für den SV Groß-Bieberau ist es die zweite Saison in der Gruppenliga nach dem Wiederaufstieg. Nach gutem Start in die Runde, hatten die Odenwälder zuletzt einen Durchhänger. Zum Start aus der Winterpause will man den Klassenerhalt aber möglichst schnell perfekt machen.

Mit einem 2:0-Erfolg beim FC Fürth startete Groß-Bieberau in die Saison. Es folgten Siege gegen den TSV Seckmauern und beim Verbandsliga-Absteiger TS Ober-Roden. Aus den nächsten vier Spielen gab es dann aber nur einen Zähler, ehe der SV mit einem 5:2 beim FC 07 Bensheim den Abwärtstrend zunächst stoppte. In die Winterpause verabschiedete sich das Team mit einer derben 1:6 in Seckmauern, das Groß-Bieberaus Abteilungsleiter Marc Rausch als „Leistungsversagen“ bezeichnete. Mit 25 Punkten rangiert der SV als Elfter unmittelbar vor der Abstiegszone; Seckmauern auf dem Relegationsplatz ist vier Punkte schlechter.

Marc Rausch sieht den Abfall des Teams zum einen in Problemen in der Abwehr (40 Gegentor), zum anderen aber auch in der Heimschwäche der Mannschaft. Während das Team von Trainer Manuel Santiago mit acht Punkten die schlechteste Heimbilanz aufweist, steht der SV in der Auswärtstabelle mit 17 Punkten auf Rang drei. „Eine Erklärung für die Heimschwäche habe ich nicht“, sagt Rausch. „Wir müssen vor allem in der Offensive zulegen“. Eine Art Lebensversicherung ist Torjäger Osman Aktürk, der mit 15 Toren fast die Hälfte der Groß-Bieberauer Treffer (34) erzielt hat. Insbesondere im Abschluss sieht der Abteilungsleiter Verbesserungsbedarf.

An Abgängen hat Groß-Bieberau nur Toni Stuckert zu verzeichnen, den es zu Hassia Dieburg gezogen hat. Gekommen ist Vasco Marques vom Verbandsligisten VfR Groß-Gerau (zuvor SG Modau). Die länger ausgefallenen Tim Ziegler und Michael Klinger stehen wieder zur Verfügung. Perspektive entwickelt hat der ehemalige A-Jugendliche Lukas Ruppert, der bei seinen Einsätzen im Gruppenliga-Team eine gute Figur gemacht hat.

Der Gruppenligist ist seit vergangener Woche wieder im Training, auch wenn den Kickern derzeit das schlechte Wetter zu schaffen macht. Das erste Testspiel gegen den FV Dudenhofen (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) wurde abgesagt, kommenden Sonntag (15 Uhr) soll es gegen die SG Rimhorn/Neustadt gehen. Vor dem ersten Punktspiel des Jahres am 1. März gegen den FC Fürth stehen noch die Tests gegen die SG Langstadt/Babenhausen (21.) und die SG Arheilgen (22.) auf dem Plan.

Trainerfrage ist geklärt

Die Liga empfindet Rausch als harmonisch und kommunikativ, die Schiedsrichterleistungen sind durchweg gut, wie er meint. Das Ziel des Vereins ist es, die Mannschaft in der Gruppenliga zu etablieren. Allerdings bedarf es dafür verstärkter Anstrengungen, um die zweite Saison schadlos zu überstehen.

Hinsichtlich der Trainerfrage ist für den Abteilungsleiter alles geklärt. Unabhängig vom Ligaverbleib soll Manuel Santiago auch in der kommenden Saison die Mannschaft betreuen. Das gilt auch für Co-Trainer Alexander Mendes. Die zweite Mannschaft soll weiter von Christian Buxmann und Ruben Hörr gecoacht werden. In Groß-Bieberau ist also Kontinuität angesagt. Jetzt gilt es, die Heimschwäche abzulegen. Am besten schon im ersten Punktspiel des Jahres, um damit den nächsten Schritt hin zum Klassenerhalt zu machen.





