Heimschlappe gegen Schott Mainz

Die U16 des 1. FC Saarbrücken bleibt in der B-Junioren-Regionalliga Südwest weiter ohne Punktgewinn. Auch im vierten Spiel gab es eine Niederlage, diesmal siegte der TSV Schott Mainz auf dem Kunstrasenplatz am FC -Sportfeld mit 6:1 (2:0). Schon zur Pause führten die Gäste mach einem Doppelschlag von Leonidas Dimitrios Sapountzis (9. und 33.) mit 2:0. Diego Joel Uhlig legte in der 50. Minute das 0:3 nach, dem Tom Puschatzki das 0:4 folgen liess (70.). Den einzigen FCS-Treffer erzielte Lennert Nackas in der72. Minute. Im Endspurt legten Ensar Oeztuerk (75.) und Ali Reza Nabizada (80.) noch zwei Treffer zum Endstand nach. Das FCS- Team spiet am kommenden Samatag um 11 Uhr in Mehlingen (Fröhnerhof Werner-Liebrich-Str.) bei der U16 des 1. FC Kaiserslautern.