Heimrechttausch: SV Meppen empfängt FSV Schöningen in der Hänsch-Arena

Das ursprünglich für Samstag, den 23. August 2025, in Schöningen geplante Regionalligaspiel zwischen dem FSV Schöningen und dem SV Meppen wird kurzfristig an einen anderen Spielort verlegt. Aufgrund sicherheitsrelevanter Bedenken im Elmstadion einigten sich alle Beteiligten auf einen Heimrechttausch. Die Partie wird nun am Sonntag, 24. August, um 14 Uhr in der Meppener Hänsch-Arena ausgetragen.

Bei einer offiziellen Begehung der Spielstätte durch Vertreter des Norddeutschen Fußball-Verbands (NordFV) wurde festgestellt, dass das Elmstadion derzeit nicht vollständig den Sicherheitsvorgaben des Verbands entspricht. Besonders für sogenannte Risikospiele – wie die Partie gegen den SV Meppen – konnte dem Stadion keine uneingeschränkte Regionalliga-Tauglichkeit bescheinigt werden.

Wie August-Wilhelm Winsmann vom NordFV erklärte, wurde deshalb in Abstimmung mit beiden Vereinen einvernehmlich ein Heimrechttausch beschlossen. „Ich danke in diesem Zusammenhang allen Beteiligten für diese konstruktive und im Sinne der Sicherheit notwendige Zusammenarbeit“, so Winsmann.