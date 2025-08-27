Heimrechttausch: SSV Ulm spielt im Donaustadion gegen VfL Pfullingen

Durch einen 4:0-Sieg beim TSV Eschach am heutigen Abend ist der Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball ins Achtelfinale des DB-Regio wfv-Pokal eingezogen . Dort wartet am nächsten Mittwoch bereits der VfL Pfullingen, der sich in der 3. Runde gegen den SSV Reutlingen durchsetzen konnte.

Gespielt wird aber nicht auf dem Sportgelände in Pfullingen, sondern im Donaustadion. Wie in den Pokalwettbewerben üblich, hätte der Landesligist gegen den SSV ein Heimspiel. Aufgrund der Infrastruktur und von Sicherheitsbedenken der Behörden wurde sich jedoch auf einen Heimrechttausch geeinigt, sodass das Spiel im Donaustadion stattfinden wird.

Tickets gibt es ab dem morgigen Donnerstag, 13.00 Uhr sowohl online als auch im Fanshop am Donaustadion.

Anpfiff der Partie ist am 03.09. um 18.30 Uhr.

Geöffnet werden die Gegentribüne und der Block E. Es stehen also Sitz- und Stehplätze zur Verfügung.

Die Preise:

Sitzplatz Gegentribüne Vollzahler 15,- EUR Ermäßigt 10,- EUR Stehplatz Block E Vollzahler 10,- EUR Ermäßigt 8,- EUR

Veränderte Ermäßigungs-Regel: Kinder bis einschließlich 6 Jahren sind kostenfrei. Benötigen jedoch trotzdem ein Ticket. Diese sind online buchbar bzw. an der Tageskasse erhältlich. Als „Ermäßigt“ gelten demnach Kinder ab 7 Jahren, Rentner, Studenten bis 27, Azubis sowie Schwerbehinderte GdB >50 %

Fans des VfL Pfullingen wird empfohlen, Tickets für den Block F1 auf der Gegentribüne zu erwerben.

Die Tageskasse sowie das Stadion öffnen 90 Minuten vor Spielbeginn.

Tickets des wfv-Pokalspiels gelten nicht wie bei Ligaspielen als Fahrkarte im DING-Gebiet.

