Heimrechttausch im Niederrheinpokal

RW Oberhausen kommt unverhofft zum Heimspiel im Niederrheinpokal. – Foto: Fynn Graebe

Für die anstehende erste Runde im Niederrheinpokal gibt es einen ersten Tausch des Heimrechts. Wie Landesligist FC Kray und Regionalliga-Vertreter Rot-Weiß Oberhausen mitteilen, haben sich beide Vereine auf eine Verlegung in das Stadion Niederrhein geeinigt. Sicherheitsrelevante Auflagen und finanzielle Belastungen gaben einmal mehr den Anstoß, das Pokal-Feeling der "Kleinen" geht verloren.

Eigentlich hätte der FC Kray am Mittwoch, den 26. August, im Niederrheinpokal Rot-Weiß Oberhausen empfangen sollen. In der kleinen KrayArena hätten die Fans mit der Mannschaft auf die Sensation gehofft. Die ist für den FCK zwar immer noch möglich, die Ausgangslage hat sich allerdings komplett verändert. "Sicherheitsrelevante Auflagen und Bedenken der Polizei hinsichtlich der Austragung in der KrayArena" machen eine Durchführung der Partie bei dem Essener Landesligisten unmöglich. Weiter teilt der Verein mit: "Der Verein sieht sich derzeit finanziell und personell nicht in der Lage, die damit verbundenen Risiken zu tragen."

Nun wird also im großen Stadion von RWO gespielt, in dem der Krayer Anhang deutlich in der Unterzahl sein wird. Das Pokal-Feeling geht komplett verloren. Glücklich ist der FCK mit der Verlegung nicht, wie in der Mitteilung deutlich wird. "Natürlich freut sich der FC Kray auf das attraktive Pokallos und einen stimmungsvollen Fußballabend. Gleichzeitig muss der Verein wirtschaftlich verantwortungsvoll handeln und vermeiden, dass ein solches Highlight zu einer finanziellen Belastung wird", heißt es dort. Im Sinne des Erfinders kann der regelmäßige Heimrechttausch sicherlich nicht sein.