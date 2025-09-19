Heimrechttausch beim Kr. A Spiel

Das für heute angesetzte Spiel der Kr. A zwischen dem Hülser SV 1 und dem FC Hellas Krefeld 1 findet auf der Sportanlage des FC Hellas (Edelstahlkampfbahn) statt. Anpfiff ist um 20:00 Uhr.

Aufgrund des Ausfalls der Flutlichtanlage in Hüls (gestern wurde das Kr. B Spiel zwischen Hüls 2 und Preußen 1 nach 20 Minuten aufgrund Flutlichtausfall abgebrochen), haben sich beide Vereine auf einen Heimrechttausch geeinigt !