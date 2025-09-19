Heimrechttausch beim Kr. A Spiel

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Das für heute angesetzte Spiel der Kr. A zwischen dem Hülser SV 1 und dem FC Hellas Krefeld 1 findet auf der Sportanlage des FC Hellas (Edelstahlkampfbahn) statt. Anpfiff ist um 20:00 Uhr.
Aufgrund des Ausfalls der Flutlichtanlage in Hüls (gestern wurde das Kr. B Spiel zwischen Hüls 2 und Preußen 1 nach 20 Minuten aufgrund Flutlichtausfall abgebrochen), haben sich beide Vereine auf einen Heimrechttausch geeinigt !