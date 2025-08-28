Heimrecht getauscht: HSV spielt AM BERG gegen Wolnzach

Nach dem gelungenen Auftakt-Sieg ist die Stimmung beim HSV Rottenegg hervorragend. Trainer Christian Müller warnt jedoch davor, den Erfolg überzubewerten: „Mit dem TSV Wolnzach kommt ein starker Gegner zu uns, der uns sicherlich alles abverlangen wird.“

Personell muss der HSV auf Andreas Wittmann und Martin Sobek verzichten. Wieder zurück im Kader ist Florian Heidesberger, der nach seinem Urlaub einsatzbereit ist und Youngster Eren Cengiz. Nach seinem kurz Einsatz im ersten Spiel dürfte auch Co-Trainer Patrick Breitsamer wieder mit von der Partie sein. "Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und wollen natürlich wieder punkten" , so das Trainer-Team des HSV.

Wolnzach hatte das Heimspiel ursprünglich von Sonntag auf Freitag Abend gelegt. Da nun jedoch der Trainingsplatz gesperrt ist und am es am Hauptplatz kein Flutlicht gibt, wurde kurzfristig das Heimrecht getauscht.