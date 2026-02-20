Heimrecht getauscht: Das zweite Halbfinal-Ticket wird vergeben

– Foto: Lean Eisenhuth

Der SSV Besiegdas Magdeburg hat sein Ticket für das Halbfinale im Polytan-Landespokal schon lange sicher. Bereits im November buchten sich die Magdeburgerinnen mit einem 6:0-Erfolg in Irxleben das Weiterkommen. Nun steht die Frage im Raum: Wer folgt der Mannschaft von René Unger in die Runde der besten Vier?

Heute, 19:00 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf FC Stahl Aken Aken 19:00 live PUSH

Das zweite Halbfinal-Ticket wird am Freitagabend vergeben. Zur Mittagszeit gab es grünes Licht für das Duell zwischen dem FC Stahl Aken und der SG Union Sandersdorf. Allerdings mit einem kleinen Twist: Das Anhalt-Bitterfelder Derby wird nicht wie ursprünglich geplant beim unterklassigen Team in Aken, sondern auf dem Kunstrasen in Sandersdorf ausgetragen. Darauf haben sich beide Team kurzfristig geeinigt.

Die Rolle der Favoritinnen liegt dann gewiss bei den Gastgeberinnen. Denn während die Union-Frauen schon seit Jahren zur Spitzengruppe der Verbandsliga gehören, sind die Stahl-Frauen erst im vergangenen Sommer vom Klein- aufs Großfeld gewechselt. Dass die Akenerinnen aber gerne auch für Überraschungen zu haben sind, haben sie nicht zuletzt unter dem Hallendach bewiesen: Im Januar hatte der Landesligist als Underdog das Frauen-Hallenmasters gewonnen. Erst am vergangenen Wochenende vertraten die Stahl-Frauen den Fußballverband Sachsen-Anhalt bei der NOFV-Endrunde. Nun sind sie wieder unter freiem Himmel gefordert.

Um die Chancen einer Austragung zu erhöhen, hatten auch der SV Allstedt und der SV Allemannia Jessen das Heimrecht getauscht. Das Viertelfinale sollte am Sonntag beim Verbandsligisten stattfinden, wurde inzwischen aber abgesagt.