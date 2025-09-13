Heimpunkt mit Anlauf

Auch an Spieltag Drei bleibt unsere Mannschaft ohne Niederlage und benötigt dafür aber etwas Anlauf, zeigt dabei Moral und bringt nach einem 1:4 Rückstand noch einen Punkt auf die Habenseite. Die gute Leistung unserer Mannschaft spiegelte sich nicht im Ergebnis bis Minute 77 wider. Unserer Mannschaft war bewusst, wie die Gäste aus Schwarzheide auf- und antreten werden und so wurde die Mannschaft gut eingestellt. Leider brachte unsere Mannschaft gegen die mauernden Gäste die Bälle nicht in die Gefahrenzone und wusste sich nicht entscheiden durchzusetzen. Die Gäste hingegen effektiv und mit zwei Treffern vor der Pause, die eigentlich einfachst zu verteidigen waren. Mit einem Eigentor verkürzten die Gäste für unser Team zum 1:2, ehe man erneut kollektiv schlief und es sofort wieder 1:3 stand. Mit einem deutlichen Foul im Strafraum wollte unsere Mannschaft einen Strafstoß, den der Unparteiische zur Verwunderung aller Anwesenden nicht gab. Knapp zehn Minuten vor dem Ende war es ein Schema-F langer Ball zum 1:4, der die Partie entscheiden sollte. Unsere Mannschaft mühte sich aber weiter und belohnte sich nach etwas Durcheinander im Gästestrafraum mit dem 2:4 in Minute 86. Zwei Minuten später köpfte unsere Mannschaft zum 3:4 ein und die Gäste, die keine Kraft zur Gegenwehr hatten, bangten um den Erfolg. Freistoß aus dem Mittelkreis und es waren wieder die Gäste, die in das eigene Netz trafen und es damit in Minute 89 Remis stand. Leider reichte es nicht mehr zum vollen Erfolg, doch unsere Mannschaft zeigte erneut eine gute Leistung, auch wenn vier von vier Gegentoren vollumfänglich vermeidbar waren.