Heimpremiere & Findungsprozesse

Andreas Mannel zeigt sich mit dem Saisonstart grundsätzlich zufrieden, sieht aber noch Luft nach oben: „Alles in allem sind wir ordentlich gestartet. Wobei in der ein oder anderen Situation Luft nach oben ist“, erklärt der Coach. Besonders ärgerlich sei die Heimniederlage gegen SCHOTT Jena gewesen, bei der sein Team einen verdienten Punkt in der Schlussphase aus der Hand gegeben habe. Aufgrund einiger personeller Ausfälle musste der SVB in den ersten Spielen immer wieder umstellen: „Wir suchen ein Stück weit noch im Abwehrverbund nach einer Stammformation. Sicher fallen auch Spieler aufgrund der höheren Intensität schneller aus“, so Mannel.

Ähnliche Herausforderungen kennt auch Gästetrainer Frank Schwalenberg. Seine Mannschaft musste in der Sommerpause einen großen Umbruch verkraften: „Wir haben elf neue Spieler dabei und darüber hinaus noch Stammspieler, die uns aktuell nicht zur Verfügung stehen“, erklärt er. Umso zufriedener sei er mit dem Saisonstart. „Der Auswärtssieg in Bad Frankenhausen war Gold wert. Gegen Eichsfeld war dann nichts zu holen. Für eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt, ist das ein gelungener Auftakt.“ Die größte Baustelle sieht Schwalenberg aktuell noch im Zusammenspiel: „Mit der jungen Mannschaft ist es verständlich, dass eine gewisse Kontinuität und Abstimmung fehlen. Daran arbeiten wir.“