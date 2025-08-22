Heimpremiere mit Profi-Unterstützung für den VfL Jüchen-Garzweiler

Für den VfL Jüchen/Garzweiler geht es in seiner ersten Saison in der Oberliga direkt Schlag auf Schlag. Nach dem gelungenen Auftakt mit dem 0:0 beim hoch gehandelten ETB SW Essen am vergangenen Sonntag steht schon am Freitag (20 Uhr) die Heimspiel-Premiere gegen den VfB Homberg an, ehe es nächste Woche Donnerstag zum Kreisderby bei der Holzheimer SG geht. Da kann es nicht schaden, auf die Unterstützung eines Mannes bauen zu können, der die Erfahrung aus etlichen Jahren im Profifußball mitbringt. Manuel Riemann, der ehemalige Bundesliga-Keeper des VfL Bochum, war nämlich nicht nur in Essen ganz nah an der Mannschaft dran, sondern wird die Jüchener auch für den Rest der Saison begleiten.

Der inzwischen 36-Jährige ist in der Vorbereitung beim VfL eingestiegen, mischt also schon seit ein paar Wochen im Trainerteam mit. Doch die Jüchener wollten die Personalie zunächst nicht an die große Glocke hängen. „Wir wollten Manuel zunächst auch schützen, weil er noch einige Dinge mit seinem Ex-Verein Paderborn zu regeln hatte“, erklärt VfL-Trainer Daniel Klinger. Riemann hatte seinen Vertrag in Bochum Anfang dieses Jahres aufgelöst und wechselte dann zu dem Zweitligisten aus Ostwestfalen. Aktuell wird er als vereinslos geführt und befindet sich nach Angaben des „Reviersport“ nach einer Hand-Operation in der Reha, doch offenbar bereitet er auch schon den nächsten Karriereschritt im Fußball vor.

Jüchens Vorsitzender Christoph Sommer verrät, dass Riemann mit einigen ehemaligen Profis demnächst den Fußballlehrer-Lehrgang absolvieren möchte und deswegen einen Verein gesucht hat, bei dem er eine Art „Trainee-Programm“ absolvieren kann. „Er will Trainer werden und hat eine Stelle für eine Saison gesucht. Wir haben ihn gerne dazu genommen, denn mit seiner Expertise kann er uns helfen“, erklärt Sommer und ergänzt: „Wie gut das funktionieren kann, hat sich mit Blick auf Essen gezeigt. Da hat er den Gegner im Vorfeld beobachtet.“ Beim ETB fiel dann auch erstmals einer größeren Öffentlichkeit auf, dass Manuel Riemann sich bei den Jüchenern engagiert. Schon beim Aufwärmen suchte er den Austausch mit Spielern, und während der Partie gab er von der Tribüne aus immer wieder Hinweise, insbesondere an den im Sommer neu nach Jüchen gekommenen Torwart Björn Nowicki. „Als Profi kann er uns viel Input geben. Er hat schon die eine oder andere Idee eingebracht, wobei auch klar ist, dass wir hier nicht das Rad neu erfinden müssen“, sagt Trainer Daniel Klinger, der gleich beim ersten Treffen merkte, dass die Chemie stimmt. „Wir sind beide ein bisschen verrückt und liegen auf einer Wellenlänge.“

Keine aktiven Einsätze in Jüchen

Dass Jüchen als erste Station auf dem Weg ins Trainergeschäft für Riemann überhaupt infrage kam, liegt daran, dass er mit seiner Familie in Mönchengladbach wohnt. Hinzu kommt, dass seine Frau mit der Frau des Jüchener Torwarttrainers Kevin Afari befreundet ist. Doch so gut sich die Beziehung zwischen dem Profitorhüter und dem Amateurverein in den vergangenen Wochen auch entwickelt hat, eines ist ausgeschlossen. „Er wird nicht für uns spielen, sondern uns nur unterstützen. Er will den Weg als Trainer gehen und bei uns findet er den optimalen Einstieg“, meint Daniel Klinger.

Der VfL-Coach hätte freilich nichts dagegen, wenn Riemanns Unterstützung auch im zweiten Saisonspiel zu etwas Zählbarem führen würde, am liebsten natürlich zu drei Punkten. Schließlich wollen die Jüchener ihrem verwöhnten Publikum, vergangene Saison blieben sie an der Stadionstraße ungeschlagen, im ersten Oberliga-Heimspiel der Vereinsgeschichte etwas bieten. „Wir hoffen, dass zu diesem Flutlichtspiel viele Zuschauer kommen. Es muss sich natürlich erst mal bei den Menschen etablieren, dass wir in der Oberliga spielen. Und das erreichen wir am besten, wenn wir vernünftige Leistungen bringen“, weiß Daniel Klinger.

Als aktiver Spieler hat er selbst viele Partien in der Oberliga bestritten, auch gegen den VfB Homberg. Aus eigener Erfahrung und aktuellen Beobachtungen weiß er also nur zu gut, was auf seine Mannschaft gegen die Truppe aus dem Duisburger Stadtteil zukommt. Mit einem 3:1-Erfolg im ersten Spiel gegen den TSV Meerbusch setzte die Mannschaft von Trainer Stefan Janßen ein Ausrufezeichen. Janßen war 2019 mit Homberg in die Regionalliga aufgestiegen, war dann nach dem direkten Abstieg für eine Saison weg, führte die Mannschaft dann aber wieder in die Spitzengruppe der Oberliga. „Ich habe großen Respekt vor der Arbeit, die in Homberg geleistet wird“, betont Daniel Klinger, der den Kader der Gäste für den ausgeglichensten der Liga hält.

Doch bei allem Lob für den Gegner sieht der VfL-Trainer seine Mannschaft nicht chancenlos. Der Auftakt in Essen hat das Selbstbewusstsein gestärkt. „Wenn wir so spielen wie am Sonntag, dann geht für uns etwas. Wenn wir in der Defensive gut stehen und nach vorne noch besser Akzente setzen, dann werden wir unsere Chancen bekommen“, ist Klinger überzeugt. Und dann gibt’s ja auch noch prominente Unterstützung. Übrigens nicht nur von Manuel Riemann: VfL-Abwehrspieler Jochen Schumacher ist neuerdings mit Nationalspielerin Selina Cerci (TSG Hoffenheim) liiert, die auch beim Saisonauftakt in Essen dabei war.