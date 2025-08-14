Heimpremiere für Hasede gegen starken Aufsteiger Lenne

Am zweiten Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 empfängt der TuS Hasede den Aufsteiger aus Lenne. Beide starteten mit einem Sieg in die neue Spielzeit. Anpfiff ist bereits am Donnerstagabend um 19 Uhr.

Mit breiter Brust, aber auch dem nötigen Respekt geht die Mannschaft von Hasede-Trainer Milano Werner in die Partie gegen den Aufsteiger TSV Lenne.

Trainer Milano Werner blickt mit Respekt auf den Gegner: „Ich kenne Lenne persönlich nicht so wirklich, habe mir aber natürlich einige Informationen eingeholt.“ Der Coach beschreibt die jüngere Vereinsgeschichte der Gäste als „Fahrstuhlmannschaft“ zwischen Bezirks- und Kreisliga, verweist aber auf deren beeindruckende letzte Saison: „99 Tore in 24 Spielen, weniger als ein Gegentor pro Partie – das ist schon beachtlich.“

Beide Mannschaften starteten mit Siegen: Hasede setzte sich beim SV Alfeld mit 3:2 durch, Lenne feierte einen 4:2-Heimerfolg über Blau-Weiß Neuhof.

Besonders der Auftaktsieg gegen Neuhof sei für ihn ein Warnsignal: „Neuhof war letztes Jahr Dritter und ist in der Bezirksliga immer stark. Wenn Lenne so startet, zeigt das, dass sie auch hier mithalten können.“

Trotzdem will Hasede den Fokus auf die eigene Leistung legen: „Wir wollen uns nicht zu sehr auf den Gegner fokussieren, sondern primär unsere Stärken in den Vordergrund stellen und versuchen, unser Spiel durchzudrücken. Im ersten Heimspiel wollen wir mutig agieren und unsere Zuschauer glücklich machen.“

Personell muss Werner leicht umstellen: „Unser spielender Co-Trainer Jonas Richter fällt urlaubsbedingt aus, aber wir haben eine ordentliche Bank und eine gute erste Elf.“ Das Ziel ist klar: „Wir wollen den Platz als Sieger verlassen und den Saisonstart mit einer weißen Weste fortsetzen.“

Ob das gelingt, kann bereits heute Abend verfolgt werden.