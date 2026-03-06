Heimpremiere: Ammerthal peilt 14. Dreier in Folge an

Morgen, 14:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal TSV Windeck 1861 Burgebrach Burgebrach 14:00 PUSH



Die Ammerthaler Siegesserie geht weiter! Der knappe Erfolg zum Frühjahrsauftakt bedeutete den 13. Punktspielsieg in Folge. Jetzt soll sich der 14. anschließen. „Wir sind zufrieden mit dem Start nach der Winterpause. Man hat gesehen, um was es geht und wie knapp die ersten Spiele nach Wiederbeginn sind“, erklärt Tobias Rösl. Der DJK-Trainer erwartet angesichts der aktuellen Platzverhältnisse und der Tabellenkonstellation – Burgebrach kämpft wie der letzte Gegner um den Klassenerhalt – alles andere als einen Selbstläufer. „Es wird auch die nächsten Wochen darauf angekommen, die Spiele anzunehmen und sie mit einem gesunden Zweikampfverhalten zu bestreiten. Von uns wird sicher – nach dem starken Auftritt letztes Wochenende – auch von Burgebrach wieder alles abverlangt werden“, stellt Rösl die kämpferische Note in den Vordergrund. „Darauf müssen wir uns vorbereiten und wollen den ersten Heimsieg im Jahr 2026 holen. Die Mannschaft ist sehr willig und arbeitet ehrgeizig.“



Die Gäste aus dem oberfränkischen Landkreis Bamberg spielen in dieser Saison zum ersten Mal in der Landesliga. Bis dato schlägt sich die von Bernd Baier trainierte Mannschaft wacker, hat sich im bisherigen Saisonverlauf steigern können und aus 23 Spielen 26 Punkte gesammelt. In der Rückrundentabelle ist der TSV aktuell hinter Ammerthal Zweiter (4/0/2). Letzte Woche feierte der TSV einen klaren 4:1-Heimsieg gegen Weisendorf. Das allein sollte Warnung genug sein für die Oberpfälzer, in deren Kader im Vergleich zur Vorwoche alles beim Alten bleibt. Heißt: Bis auf die Dauerpatienten André Karzmarczyk, Fabian Helleder und Manuel Mutove sollten alle Mann an Bord sein.