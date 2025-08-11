Heimpleite zum Saisonauftakt

Nur zu Beginn verpasste Schleip nach einer Rösener-Flanke die Tormöglichkeit, ansonsten lief bei beiden Truppen wenig zusammen. In der ersten halben Stunde gab es im Prinzip keine Highlights. Dann drehten die Gäste auf und hatten mit einem Latten-Kracher von Bittorf eine gute Chance. Auch der Abschluss von Bevz sah vielversprechend aus, Preußens Keeper Gath fuhr jedoch das Bein aus und verhinderte den Rückstand.



Auch nach dem Seitenwechsel wirkten die Gäste spritziger und erkämpften mehr Bälle im Mittelfeld. Der Kurstädter Formation fiel nach wie vor nichts Erlösendes im Vorwärtsgang ein. Demzufolge deutete sich der Rückstand an. Eine flache Ecke landete an der Strafraumgrenze, wo Borschs Göb aus der Drehung mit rechts abzog und die Kugel am zweiten Pfosten versenkte. Und die Gäste blieben giftig, eroberten gedankenschnell den Ball und trafen mit einem Linksschuss von Bevz aus 16 Metern direkt zum 0:2. Der absolute Nackenschlag für die Truppe aus der Rosenstadt folgte eine Viertelstunde vor Schluss. Dolzer musste die Notbremse ziehen und flog mit glatt rot runter. Den folgenden Freistoß versenkte Göb aus 22 Metern im Winkel. Immerhin konnte Aliyev mit einem Heber über den Keeper zum 1:3 noch Ergebniskosmetik betreiben, aber insgesamt war der Auftritt der Mannschaft des FSVP zu dünn und ideenlos. Der Sturm wurde vom Mittelfeld zu wenig gefüttert und die Abwehr wirkte ungewohnt unsicher. Es kann also nur besser werden bei Preußens Elf, welche am Samstag zum Pokalspiel in Ohrdruf antreten muss.