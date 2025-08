Heimpleite trotz Sontheims Blitztreffer: SV Miesbach unterliegt Aschheim klar

Dabei hatte das Spiel eigentlich gut begonnen, denn Josef Sontheim hatte den SV früh in Führung geschossen. Die Gäste drehten das Spiel aber noch vor der Pause. Am Ende machte die Chancenverwertung den Unterschied zu Gunsten der Gäste. „Aschheim war ein starker Gegner, sie waren sehr ballsicher und giftig“, resümierte SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „Sie haben vier ihrer fünf Chancen verwirklicht, wir hatten auch gute Möglichkeiten, aber dann reicht ein Tor eben nicht.“

Miesbach – Es bleibt auch in der neuen Bezirksliga-Saison dabei: Zu Hause tut sich der SV Miesbach schwer. Nach dem starken 3:1-Auswärtssieg beim TSV Peterskirchen vor einer Woche, mussten sich die Kreisstädter am Samstag vor heimischer Kulisse dem Aufstiegsaspiranten FC Aschheim klar mit 1:4 geschlagen geben.

Die Miesbacher mussten ohne Urlauber Drilon Shukaj auskommen, für ihn rückte Florian Haas in die Startelf. Der SV erwischte einen perfekten Start und Sontheim stellte bereits nach vier Minuten durch einen Schlenzer in den Winkel auf 1:0. Auch im weiteren Verlauf hatten die Miesbacher das Spiel im Griff. Doch ein Freistoß von Fabian Bauer wurde vom Gästekeeper pariert und Sontheim traf bei einem Alleingang nur das Außennetz. Der Ausgleich fiel aus dem Nichts nach einer Flanke durch einen Kopfball. Wenig später verhinderte Keeper Michael Wiesböck im Eins-gegen-Eins einen Rückstand, ehe wieder der SV zu Möglichkeiten kam. Doch Maximilian Wiedmann traf erst das Tor nicht und scheiterte dann am Pfosten. Der Nachschuss von Haas wurde auf der Linie geklärt.

Zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt – genau mit dem Pausenpfiff – kam Aschheim durch einen Schuss ins kurze Eck zum 1:2. Nach dem Seitenwechsel wollten die Miesbacher den Ausgleich erzwingen, wurden aber eiskalt erwischt. Durch einen unhaltbaren Kracher aus 20 Metern fiel direkt nach Wiederanpfiff das 1:3, wenig später durch einen Abstauber nach einem Querschläger im SV-Strafraum sogar das 1:4. „Wir hatten dann noch zwei Chancen, aber das Spiel hätten wir wohl nicht mehr drehen können. Insgesamt muss man sagen, dass der Gegner in der Offensive stärker war und die bessere Spielanlage hatte“, sagte Grünwald.