Heimpleite im Dauerregen

In der Folge verlor Atlas jedoch zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Die Gäste aus Lüneburg agierten zielstrebiger und suchten immer wieder mit langen Bällen den Weg hinter die Abwehr. In der 35. Minute nutzte Bo Weishaupt eine dieser Situationen zum 1:1-Ausgleich. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Trotz schwieriger Platzverhältnisse und anhaltendem Regen begann der SV Atlas Delmenhorst engagiert. Bereits in der Anfangsphase übernahm das Team die Initiative und wurde nach 14 Minuten belohnt. Tobias Fagerström vollendete einen sauber vorgetragenen Angriff zur frühen 1:0-Führung.

Lüneburg dreht die Partie

Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn gerieten die Gastgeber in Rückstand. Tjark Dörr traf in der 48. Minute zur Führung für den Lüneburger Sport-Klub Hansa. Der SV Atlas Delmenhorst versuchte anschließend, Druck aufzubauen und hatte über längere Phasen mehr Ballbesitz, doch im Zweikampfverhalten wirkten die Gäste konsequenter.

Die Mannschaft von Key Riebau rannte in der Schlussphase zwar weiter an, fand jedoch kaum klare Torchancen. In der 90. Minute sorgte schließlich Raphael Thinius mit dem Treffer zum 3:1 für die Entscheidung. Auch eine längere Nachspielzeit änderte nichts mehr am Ausgang der Begegnung.

Schwierige Aufgaben warten

Mit der Niederlage verpasst der SV Atlas Delmenhorst, von den Punktverlusten der Konkurrenz zu profitieren. Stattdessen steht nun eine anspruchsvolle Phase der Saison bevor.

Am 20. März tritt Atlas auswärts beim BSV Schwarz-Weiß Rehden an. Eine Woche später folgt das Gastspiel beim TuS Bersenbrück, ehe am 6. April im heimischen Stadion das Duell mit VfV Borussia 06 Hildesheim auf dem Programm steht.

Die kommenden Wochen werden damit richtungsweisend für den weiteren Verlauf der Saison in der Oberliga Niedersachsen.