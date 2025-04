Heimpleite gegen Hessen

Die U19 des 1. FC Saarbrücken konnte den guten Eindruck der letzten Spiele im Heimspiel gegen den FSV Frankfurt nicht bestätigen. Gegen das Team vom Bornheimer Hang mussten sich die Malstatter am Samstag in Quierschied mit 0:3 (0:1) geschlagen geben.

Die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken mussten ihren leichten Aufwärtstrend am Samstag unterbrechen.. Gegen den FSV Frankfurt gab es in Quierschied eine 0:3 (0:1)-Niederlage für das Team von Trainer Salvatore D'Andrea. Dabei brachte Amin Husovic die hessischen Gäste in der 18. Minute zur Führung, die auch bis zur Halbzeit hielt. Dann war es Nasir Zaatan, der mit einem Doppelpack die Entscheidung fand und dafür sorgte, dass der Dreier mit nach Hessen ging. Zunächst verwandelte er einen Strafszoß zum 0:2 (68.), ehe er seinen Doppelpack mit dem Treffer zum 0:3-Endstand (78.) volbrachte. Nach den letzten guten Partien mit Punktgewinnen war das ein leichter Rückschlag. Trainer Salvatore D'Andrea sagte nach dem Spiel. "Wir haben gegen den Ersten der Gruppe verloren. In der ersten Hälfte waren wir gut dabei, es war ausgeglichen, wir hatten anfangs sogar etwas mehr vom Spiel. Dann kassiern wir ein unglückliches Gegentor, das spielte ihnen in die Karten. Dann bekamen sie kurz vor der Pause einen Elfer, den unser Torwart klärt. Wir wollten dann etwas offensiver agieren, aber man hat gemerkt, warum sie mit diesem Team in unserer Gruppe ganz vorne sind. Es war nicht einfach für uns. Auch der Elfer zum 0:2 kam unglücklich zustande. Wir hätten zuvor noch ausgleichen können. Dann klären wir nicht richtig im Strafraum, das nutzen sie eiskalt aus. Wir müssen uns nun auf die letzten drei Spiele vorbereiten und wollen da noch mal punkten".