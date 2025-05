Heimpleite gegen den Tabellenführer

Die U17 des 1. FC Saarbrücken musste sich am Sonntag auf dem Rasenplatz in Querschied dem 1. FC Heidenheim mit 0:4 (0:1) geschlagen geben. Drei Treffer fielen dabei innerhalb von sieben Minuten.

Für die U17 des 1. FC Saarbrücken war es ein Spiel, in dem man viel lernen konnte. "Heidenheim ist so gut, dass sie auch in der Liga A mitgehalten hätten", ist sich FCS-Trainer Joscha Klauck sicher. Die erste Hälfte konnte das FCS-Team noch einigermaßen ausgeglichen gestalten, nur Tim Radöhl traf für die Gäste (26.)."Wir hatten auch Chancen, aber sie treffen dann auch. Sie sind gut ausgebildet und wenn wir dann noch in Unterzahl geraten, lassen sie nichts mehr anbrenen" ergänzt er. Mete Tuz erzielt in der 61. Minute das 0:2, fünf Minuten später wird der Saarbrücker Torwart David Baizel vom Platz gestellt, den fälligen Elfer verwandelt Jarne Lang zum 0:3. Tuz besorgt dann in der 70. Minute noch den Endstand.