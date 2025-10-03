Heimpleite für Hondelage – jetzt kommt Schlusslicht Helmstedt

Die verpasste Vorentscheidung sollte sich rächen. Direkt nach Wiederanpfiff kassierte Hondelage den Ausgleich durch Luca Pospiech (46.). „In der zweiten Halbzeit kriegen wir nach wenigen Sekunden das 1:1. Dann haben wir überhaupt nicht mehr ins Spiel gefunden. Das war dann einfach viel zu wenig“, erklärte der Coach.

In der Schlussphase nutzte Leiferde seine Chancen konsequent: Lars Hillebrand (78.) und Sören Schoene (89.) drehten die Partie zugunsten der Gastgeber. Damit bleibt der MTV auf Platz vier der Tabelle, punktgleich mit Heeseberg und Wipshausen (je 13 Zähler). „Wir können unsere verletzten Spieler einfach nicht ersetzen, so ehrlich muss man sein“, gab Schindzielorz zu.

Am Sonntag (5. Oktober, 14 Uhr) empfängt Hondelage Schlusslicht FC Helmstedt, das bislang ohne Punktgewinn und mit nur drei Toren am Tabellenende steht. Schindzielorz warnt jedoch vor Überheblichkeit: „Sonntag erwarten wir mit Helmstedt einen angeschlagenen Gegner, der gerade ums Überleben kämpft. Aber gerade solche Spiele sind schwer. Da müssen wir Ruhe bewahren und unsere Aktionen vernünftig zu Ende spielen.“