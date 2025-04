Heimpleite des SV Sonsbeck nur ein Schönheitsfehler

Am letzten März-Sonntag hat’s auch den SV Sonsbeck in der Oberliga erwischt. Im Heimspiel gegen SW Essen ging das Team von Heinrich Losing erstmals in 2025 komplett leer aus. Gleichzeitig war’s nach drei Unentschieden die vierte Partie in Folge ohne Dreier. Vor dem Kreis-Derby am Samstagabend beim Aufstiegskandidaten VfB Homberg mangelt’s dem SVS dennoch nicht an Selbstvertrauen.