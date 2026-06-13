Heimniederlage zum Saisonabschluss von fth · Heute, 21:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: fth

Mit einer etwas enttäuschenden Niederlage ging für die VfB-Elf die Saison zu Ende. Döbern erwies als der erwartet unbequeme, kompakte Gegner und gewann die Partie durch mehr Abgezocktheit vor dem Tor. Hohenleipisch fehlte es dagegen vorn an Präzision und Durchschlagskraft und in der Defensive agierten die Platzherren besonders nach dem Wechsel zeitweise naiv gegen die etwas griffigeren Döberner mit Hartelt als ihren entscheidenden Kicker.

Dabei gingen die Platzherren Mitte der ersten Hälfte verdient und gut herausgespielt durch Florian Vogt in Führung (18.), der schon sehr früh eine Möglichkeit ausließ (4.). In der zwanzigsten Minute reagierte David Walter gedankenschnell auf den sehr weit vor dem Tor stehenden SV-Keeper und zog aus vierzig Metern ab, der Ball landete nur auf dem Netz. Zwei Minuten später lag der Ball nach Tempoangriff des VfB im Gästetor. Mit etwas Verzögerung wurde der Treffer wegen Abseits zurückgenommen, was einmal in der zeitlichen Abfolge der Entscheidungen einen merkwürdigen Eindruck hinterließ und zweitens in der Korrektheit der Abseitsposition durchaus fragwürdig zu sein schien. „Ich hatte in der ersten Wahrnehmung das Abspiel eines Döberners gesehen, was aber falsch war.“ So die Assistentin nach dem Spiel zu dieser Situation. Ein Kopfball von Cornel Böhme, der vor Anpfiff nach drei Jahren mit 102 Spielen für die Hohenleipischer verabschiedet wurde, nach Ecke ging denkbar knapp über die Latte (28.) und die beste Chance zu erhöhen, hatte Leonard Kotte, der die Hereingabe von links aus etwa fünf Metern aber nicht kontrolliert aufs Tor bringen konnte (37.). Die Gäste kamen bisher zu keiner Chance und konnten mit dem knappen Pausenrückstand zufrieden sein, während die Platzbesitzer freilich nicht unbedingt überzeugten, aber mehr und bessere Abschlüsse hatten.