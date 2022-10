Heimniederlage und Platzverweis nach Schlusspfiff für Borussias U23 Nach acht Spielen ohne Niederlage hat Borussias U23 in der Regionalliga West mal wieder verloren. Zwei Kopfball-Gegentore leiteten das 1:2 gegen Fortuna Köln ein. Für ein unschönes Ende sorgte Phil Kemper.

„Auch wenn wir am Ende gegen eine kompakte und gut eingestellte Kölner Mannschaft verloren haben, bin ich mit den Jungs nicht unzufrieden. Die Leistung hat gestimmt, am Ende hat leider etwas mehr Spielglück gefehlt“, resümierte Gladbachs Trainer nach dem 1:2 auf eigenem Platz. Zu selten war es seinem Team in den 90 Minuten zuvor gelungen, gefährlich vor das Kölner Tor zu kommen. So hatte auch die Fortuna die ersten Gelegenheiten im Spiel, eine davon nutzte sie in der 27. Minute zur Führung, als Lars Lokotsch mit einem Flugkopfball traf. „Nach einer Unachtsamkeit, aus der eine sehr gute Flanke resultierte, war unsere Boxverteidigung schlecht“, sagte Polanski.

Während Per Lockl und Cagatay Kader noch die besten Abschlussmöglichkeiten für Borussia hatten, blieb der Gast insgesamt gefährlicher. Nach einem Freistoß in der 65. Minute erhöhte er seine Führung, wieder war es ein Kopfballtor, diesmal durch Sascha Marquet. Gladbach bemühte sich um den Anschluss, der gelang dann auch, als der eingewechselte Ryan Naderi im Strafraum gefoult wurde – Michel Lieder verwandelte den Strafstoß zum 1:2. Dabei blieb es jedoch. „Nach dem Elfmetertor hatten wir noch zwei Aktionen, die leider nicht zwingend genug waren“, sagte Polanski, der nach dem Schlusspfiff miterleben musste, wie Phil Kemper wegen Schiedsrichter-Beleidigung noch die Rote Karte sah.