Viel enger als es Bild und Ergebnis aussagen, ging es im Waldstadion zu. – Foto: Martin Zeilhofer

Heimniederlage trotz Langquaider Leistungssteigerung

Beim 0:3 gegen TV Aiglsbach lange auf Augenhöhe Am Ende des Lokalderbys zwischen dem Viertletzten TSV Langquaid und dem Vierten TV Aiglsbach stand eine deutliche 0:3-Heimschlappe, die nicht erkennen lässt, dass der Gastgeber über weite Strecken dem Favoriten Paroli bot. Unter der ausgezeichneten Leitung des Schiedsrichter-Gespanns um Florian Garr (SV Wendelskirchen) entwickelte sich vom Anpfiff eine intensive, gutklassige Bezirksligabegegnung, in der Kampf dominierte, aber spielerische und taktische Elemente keineswegs zu kurz kamen. Richtig gefährliche Aktionen vor den beiden Toren hatten im ersten Durchgang allerdings Seltenheitswert, die Torhüter Andreas Schmidt und Niklas Krinninger - er lief erstmals für die Laabertaler auf - dirigierten ihre Abwehr und mussten kaum ernsthaft eingreifen. Zwei Möglichkeiten verzeichneten die Hausherren: Die erste setzte Thomas Rappl in der 12. Minute nach einer Ecke von Florian Brunner - nach seiner Sperre wieder dabei - per Kopf über die Latte und nach 34 Minuten prüfte Lukas Meinzer mit einem Flachschuss den Keeper der Hallertauer. In der zweite Hälfte sahen die 190 Zuschauer eine noch rasantere Begegnung, denn vor allem die Wittmann-Schützlinge agierten in der Offensive noch schneller und zielstrebiger und hatten damit schon nach 56 Minuten Erfolg: Der dribbelstarke Markus Schmidt zog mit einem Solo an drei TSV-Abwehrspielern vorbei, bediente Admit Music im Torraum, der die servierte Kugel nur noch über die Linie drücken musste, 0:1. Danach kam die beste Phase der Einheimischen, in der sie zweimal die Ausgleichschance durch Torjäger Daniel Beerschneider besaßen. Nach einer Stunde sah er sich, nachdem er einem TV-Abwehrakteur das Leder abgeluchst hatte, allein dem gegnerischen Goalie gegenüber, der zur Ecke rettete. Neun Minuten später scheiterte er nach einem vertikalen Pass von Andreas Steffel mit einem feinen Heber, der vom Quergebälk ins Aus tropfte. Zwischendurch hatte Manfred Gröber ein Solo gestartet, bleib aber gegen Niklas Krinninger nur zweiter Sieger. Eine Viertelstunde vor Schluss rauschte Admir Musics Geschoss links am Gehäuse vorbei. Dann die aus Langquaider Sicht unglückliche Entscheidung: Niklas Krinninger ließ nach vorne abprallen, Martin Meier reagierte am schnellsten und leitete in der 84. Minute zum einschiebenden Stefan Zaha weiter, 0:2. Auch wenn die Langquaider nicht die Köpfe hängen ließen, die Aiglsbacher setzten durch Manfred Gröber in der Verlängerung noch einen dritten Treffer zum Auswärtssieg drauf. Trainer Andreas Müller, der seinem Team eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Partien bescheinigte und von einem um zwei Tore zu hoch ausgefallenen Gästeerfolg sprach, kann wohl wieder etwas optimistischer die vier vor der Winterpause ausstehenden Spiele angehen, zumal sich durch die eingewechselten Rückkehrer Leon Schlegel - nach einer vierteljährlichen Pause - und Offensivkraft Hannes Wagner weitere Alternativen auftun.

TSV Langquaid: Niklas Krinninger - Thomas Rappl, Florian Brunner, Andreas Steffel (ab 90. Christoph Stich), Markus Weiherer (ab 60. Hannes Wagner), Johannes Pernpeintner (ab 90. Thomas Steffel), Christoph Blabl, Leon Rautenberg (ab 80. Christoph Weigl), Daniel Beerschneider, Lukas Meinzer (ab 60. Leon Schlegel), Patrick Slodarz (C); Christoph Schmaus (ETW) Am Sonntag, 30. Oktober, 13.30 Uhr, steht das nächste Derby für den TSV Langquaid an. Beim TSV Ergoldsbach will die Müller-Mannschaft nach vier Niederlagen in Folge die Trendwende schaffen und den Anschluss an das Mittelfeld nicht abreißen lassen.