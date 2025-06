Heimniederlage trotz guter Ansätze

Im Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Rümlang stand für beide Teams einiges auf dem Spiel. Während sich der Gast mit einem Sieg wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sichern konnte, war die Ausgangslage für den FC Neumünster nach dem Punktgewinn gegen den Racing Club Zürich vergleichsweise komfortabel. Dennoch wollte man mit einer konzentrierten Leistung die letzten Zweifel am Ligaerhalt endgültig ausräumen.

Die Anfangsphase gehörte zwar den Hausherren, doch erneut sah sich der FCN früh mit einem Rückstand konfrontiert. Nach einem Foul von Baici zeigte der Schiedsrichter in der 18. Minute auf den Punkt – der fällige Elfmeter wurde von Rümlang sicher zum 0:1 verwertet. Kurze Zeit später musste Verteidiger Sivec verletzungsbedingt mit einer Oberschenkelzerrung ausgewechselt werden – ein weiterer Rückschlag für die Neumünsteraner Defensive. Nach rund 40 Minuten kam es zur nächsten strittigen Szene: Ein vermeintliches Handspiel im Strafraum wurde vom Unparteiischen erneut mit einem Penalty geahndet. Der Aufsteiger liess sich nicht zweimal bitten und erhöhte auf 0:2 – gleichzeitig der Pausenstand. In der zweiten Halbzeit zeigte der FC Neumünster eine engagierte Reaktion und erspielte sich einige gute Möglichkeiten. Doch trotz kämpferischer Leistung blieb der Anschlusstreffer aus. So musste sich das Heimteam am Ende mit einer 0:2-Niederlage abfinden.