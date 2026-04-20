Heimniederlage nach schwacher Leistung für den ETB SW Essen

In der ersten Halbzeit waren Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. In der 20. Spielminute hatten die Schwarz-Weißen ihre einzig gute Möglichkeit in Durchgang eins: Einen Eckball hatte Maurice Haar mit dem Hinterkopf verlängert, doch anschließend fand Lukas Korytowski - mit einem Volleyschuss aus kurzer Entfernung – seinen Meister in FC-Keeper Luca Fenzl. Mehr gaben die ersten 45 Minuten für beide Mannschaften nicht her.

Im zweiten Durchgang wurde es dann etwas munterer und die Gastgeber hatten vier Minuten nach Wiederanpfiff eine gute Gelegenheit: ETB-Kapitän Nico Lucas versuchte es mit einer Direktabnahme aus 17 Metern, aber sein Flachschuss ging knapp am rechten Pfosten vorbei (49.). Nach einer guten Stunde hatten die Schwarz-Weißen Riesenglück, als sie im Anschluss an einen Monheimer Eckball das runde Leder zweimal aus kurzer Entfernung auf der Linie retten konnten (62.). In der 68. Minute hielt ETB-Keeper Phil Lenuweit sein Team im Spiel, als er einen tollen Drehschuss von Talha Demir aus zehn Metern mit einer Faust noch aus der linken Ecke bugsieren konnte. Eine Zeigerumdrehung später fiel dann aber die nicht unverdiente 1:0-Führung für Monheim: Nach einem Eckball kam das Spielgerät zu Tom Hirsch, der unbedrängt aus fünf Metern einköpfen konnte (69.). In der Nachspielzeit hätten die Gäste noch auf 2:0 erhöhen können, als der eingewechselte David Galonske nach einem Konter allein aufs ETB-Tor zulaufen konnte, aber am gut reagierenden Lenuweit scheiterte (90. +5).

Das sagen die Trainer

Dennis Ruess (1. FC Monheim): „Es waren heute intensive und in Teilen auch sehr wilde 90 Minuten. Der ETB hatte ein Top-Serie hingelegt und sich damit in ruhiges Fahrwasser bewegt. Wir haben heute aber relativ schnell gemerkt, dass es ein paar Unsauberkeiten bei ihnen gibt, konnten das aber zunächst nicht ausnutzen. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann die größeren Einschlagoptionen. Am Ende hätten wir mit unserem letzten Konter den Deckel draufmachen müssen. Das war nach acht Jahren unser erster Sieg gegen den ETB. Den nehmen wir natürlich noch viel lieber mit, weil er uns sehr guttut in der aktuellen Situation. Wir hoffen, dass wir nun in den kommenden Wochen die nötigen Punkte sammeln können, um Ruhe zu haben.“