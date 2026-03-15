Heimniederlage im Verfolgerduell

Eine nicht unverdiente Heimpleite kassierte unser „Zweite“ im Verfolgerduell und hat damit weiter an Boden im Kampf um die vorderen Plätze verloren.

Die Platzherren begannen ordentlich und haten durch einen tollen Schuss von Hannes Hebel in der 17. Minute Pech, das dieser nur an den Pfosten klatschte. Acht Minuten später gelang dann aber Julius Boscher das zu diesem Zeitpunkt nicht unverdiente 1:0. Während danach Daniel Binder im SGM-Tor zweimal per Fußabwehr klären musste, bot sich auf der Gegenseite Manuel Riedle die Chance zum 2:0, scheiterte aber ebenfalls am Torhüter. Kurz vor der Pause gelang den Gästen dann aber doch das 1:1. Im zweiten Abschnitt waren die Gäste dann bis in die Schlussphase das bessere Team und gingen mit einem Sonntagsschuss in der 72. Minute mit 1:2 in Führung, nach dem zuvor Daniel Binder noch zwei Chancen zunichte gemacht hatte. Erst in den Schlussminuten bäumte sich die Heim-SGM nochmals auf, zu echten Torchancen reichte es aber nicht mehr.