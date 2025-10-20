Heimniederlage im Topspiel für den FV Wüstenrot

*** Heimniederlage gegen Eberstadt ***

Am Ende müssen wir uns im Topspiel gegen Eberstadt mit 2:4 geschlagen geben.

Dennoch kann unsere Mannschaft auf die gezeigte Leistung aufbauen.

Zur Halbzeit hätte unser FVW schon mit 4:1 führen können, sogar zwingend müssen.

Leider war die Chancenverwertung am gestrigen Tag allerdings nicht so effizient wie sonst und so hielt man Eberstadt in der Partie.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich dann ein offener Schlagabtausch bei dem unsere Gäste das bessere Ende für sich hatten.

Nun heißt es weiter Vollgas im Training geben und sich optimal auf die kommende Begegnung gegen den TSV Lehrensteinsfeld vorzubereiten.

*** Vorschau ***

TSV Lehrensteinsfeld vs. FV Wüstenrot

Sonntag 26.10. // 15 Uhr

Euer FV Wüstenrot

#diemachtausdemwald

#wirfüreuchundihrfüruns