Heimniederlage im Topspiel für den FV Wüstenrot

*** Heimniederlage gegen Eberstadt ***
FV Wüstenrot 2:4 (1:1) VfL Eberstadt
Tore:
1:0 Besfort Isufi 33', 1:1 Leon Scharly 38', 1:2 Johua Gerbert 80', 1:3 Michael Gieltsch 87', 2:3 Lenny Wache 90', 2:4 Bünyamin Dogru 90'
Am Ende müssen wir uns im Topspiel gegen Eberstadt mit 2:4 geschlagen geben.
Dennoch kann unsere Mannschaft auf die gezeigte Leistung aufbauen.
Zur Halbzeit hätte unser FVW schon mit 4:1 führen können, sogar zwingend müssen.
Leider war die Chancenverwertung am gestrigen Tag allerdings nicht so effizient wie sonst und so hielt man Eberstadt in der Partie.
Im zweiten Durchgang entwickelte sich dann ein offener Schlagabtausch bei dem unsere Gäste das bessere Ende für sich hatten.
Nun heißt es weiter Vollgas im Training geben und sich optimal auf die kommende Begegnung gegen den TSV Lehrensteinsfeld vorzubereiten.
*** Vorschau ***
TSV Lehrensteinsfeld vs. FV Wüstenrot
Sonntag 26.10. // 15 Uhr
Euer FV Wüstenrot
#diemachtausdemwald
#wirfüreuchundihrfüruns