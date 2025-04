⚪🔴 Heimniederlage im Topspiel ⚪🔴

TSV Weilheim II – FC Kirchheim 1:3 (0:1)



Im Spitzenspiel gegen den FC Kirchheim musste unsere Zweite eine bittere Niederlage hinnehmen. Dabei war der TSV vor allem in der ersten Hälfte das spielbestimmende Team – doch der FCK war in den entscheidenden Momenten einfach abgeklärter.



📌 Tore:

⚽ 0:1 Ranko Malbasic (30.)

⚽ 0:2 Kenya Ota (70.)

⚽ 0:3 Mohamed-Anes Ben Abdallah (82.)

⚽ 1:3 Muhammed Gülay (85.)



Die Gäste nutzten ihre Chancen eiskalt und verschafften sich durch den Sieg einen deutlichen Vorsprung in der Tabelle. Für unsere Jungs bleibt nun die Aufgabe, wieder in die Spur zu finden und die nächsten Spiele mit voller Energie anzugehen. 💪



