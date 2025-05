Heimniederlage im Spitzenspiel

Zu Beginn konnten die Zeller Jungs gut dagegenhalten. Die ungeschlagenen Gäste kamen in der Anfangsviertelstunde nur zu Halbchancen. Auf der anderen Seite probierten die Zeller durch Kombinationen nach vorne zu kommen. Dies gelang auch zunächst gut und so erspielte sich die Heimmannschaft erste Chancen. In der 16. Minute zeigten die Gäste dann, warum sie an der Tabellenspitze stehen: Eine Flanke aus dem Halbfeld wurde vorbildlich mit dem Kopf abgelegt und vom Stürmer direkt platziert ins rechte untere Toreck geschoben. Obwohl die Heimmannschaft bis hierhin gut im Spiel war, zeigte das Gegentor offenbar seine Wirkung. Kleine Fehler und Unachtsamkeiten nutzte der Gast in der Folge konsequent aus und erhöhte in der 24. und 30. Minute. Vor der Halbzeit kombinierte sich Jebenhausen/Bezgenriet erneut stark durch. Torhüter Bachhofer warf sich jedoch stark in die Direktabnahme des Stürmers und hielt die Zeller so vor der Halbzeit noch im Spiel.

In der zweiten Halbzeit folgte dann tatsächlich nach etwa 4 Minuten das 1:3 aus Zeller Sicht. Alfonso Imperiale luchste einem Verteidiger 20 Meter vor dem Tor den Ball ab, blieb vor dem Torhüter cool und schob links unten ein. Bevor die Jungs vom Zeller Berg allerdings weiter Mut fassen konnten, erzielten die Gäste nach einer Flanke das zwischenzeitliche 1:4. In der Folge flachte das Spiel ab, ehe Jebenhausen/Bezgenriet in der 75 Minute durch einen Elfmeter auf 1:5 erhöhen konnte. In der 84. Minute blitze das Zeller Spiel durch eine gute Kombination wieder auf und der Gäste-Schlussmann musste zweimal eingreifen. Allerdings bleibt unterm Strich ein auch in der Höhe verdienter Sieg der Gäste.

An dieser Stelle schicken wir sportliche Grüße und gratulieren der SGM Jebenhausen/Bezgenriet zur Meisterschaft. Die zweite Zeller Mannschaft steht in der Tabelle nun auf Platz 3. Ob sie in dieser Tabellenregion zu Recht steht, gilt es in den nächsten Wochen zu beweisen. Die spielfreien Wochenenden sind vorbei, bis zum Saisonende am 7. Juni stehen nun fünf Partien am Stück auf dem Spielplan.