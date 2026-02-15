Heimniederlage im Schneefall: Grün-Weiß Amisia unterliegt Emsbüren

– Foto: Marie Beermann

Die Gäste aus Emsbüren übernahmen in den Anfangsminuten erwartungsgemäß die Spielkontrolle und ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. Die Hausherren aus Rheine setzten dagegen auf Ballgewinne und schnelles Umschaltspiel – mit Erfolg.

Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Unbeeindruckt vom Rückstand spielte Emsbüren weiter nach vorne und belohnte sich mit zwei stark herausgespielten Treffern innerhalb von nur vier Minuten (17. und 21. Minute) zum 1:1 und 1:2. „Nach der Führung haben wir zwei Tore durchs Zentrum bekommen, bei denen a) die Abstände nicht gepasst haben und b) wir nicht mannorientiert genug waren“ analysiert Trainer Nico Lauenstein die beiden schnellen Gegentore.

Nach zwölf Minuten zahlte sich diese Taktik erstmals aus: Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte kombinierte sich Amisia mit wenigen Kontakten nach vorne. Diogo wurde im Strafraum zu Fall gebracht – Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte souverän zur 1:0-Führung.

In der Folge flachte die Partie etwas ab, klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Mit einem leistungsgerechten 1:2 ging es in die Halbzeit.

Mecklenborg gleicht aus – doch Emsbüren kontert erneut

Nach dem Seitenwechsel kam Amisia engagiert aus der Kabine. In der 53. Minute setzte sich Tim Zumdieck auf dem Flügel stark im Eins-gegen-Eins durch und flankte präzise in die Mitte. Dort stieg Kay Mecklenborg am höchsten und köpfte zum verdienten 2:2 ein.

Wie schon im ersten Durchgang fand Emsbüren jedoch schnell die passende Antwort und ging nur vier Minuten später erneut in Führung (57.). Danach beruhigte sich das Spielgeschehen wieder, größere Torchancen waren zunächst selten.

Chancenreiche Schlussphase bleibt unbelohnt

„Nach der Halbzeit sind wir deutlich besser ins Spiel gekommen…. Am Ende haben wir dann mehr als genug Chancen zum Ausgleich gehabt, aber keinen davon mehr gemacht.“

So sieht Lauenstein rund 15 Minuten vor dem Ende der Partie, wie seine Mannschaft noch einmal deutlich Fahrt aufnimmt. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne, wobei Amisia die besseren Möglichkeiten besaß. Biermann, Mecklenborg und Co. verpassten jedoch den möglichen Ausgleich, sodass die starke Schlussphase nicht mit dem 3:3 belohnt wurde.

Nach zuvor zwei Siegen gegen Salzbergen und Ibbenbüren musste Rheine damit die erste Niederlage im Jahr 2026 hinnehmen.

„Für uns war der Test trotzdem gut und aufschlussreich. Er wird uns helfen, in den kommenden Wochen an den Richtigen Stellschrauben zu drehen.“ Zieht Lauenstein als abschließendes Fazit

Nächste Aufgabe steht bereits bevor

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht: Bereits am Donnerstag steht das nächste Testspiel an. Dann empfängt Amisia den Ligakonkurrenten Fortuna Emsdetten. Anpfiff ist um 19:30 Uhr – erneut im Auto Deters Stadion.