Heimniederlage im ersten Ligaspiel nach Aufstieg

Elversberg II unterlag zum Saisonstart TuS Koblenz mit 0:2 – Foto: SNS

Ein Fehlstart nach dem Aufstieg war es für die Zweite der SV Elversberg sicher nicht, diese 0:2 (0:1)-Niederlage gegen den Aufstiegskandidaten TuS Koblenz im ersten Oberligaspiel nach der Meisterschaft in der Saarlandliga. Denn das Team von Trainer Martin Gries war über weite Strecken der ersten Hälfte spielbestimmend, hatte wesentlich mehr Ballbesitz, stand meist in der gegnerischen Hälfte - kassierte aber dennoch durch ein Eigentor von Corneille Baloa Bindzi (22.) den Treffer zum Pausen-Rückstand. Die Gäste vom Deutschen Eck, lautstark von 50 mitgereisten, friedlichen Anhängern unterstützt, wurden im zweiten Durchgang mutiger, konnten die Spielanteile nun ausgleichen und kamen in der 56. Minute durch Nic Alsbach zu ihrem zweiten Treffer. Dabei blieb es auch, unter Anderem weil die Gastgeber den letzten Ball nicht genau genug spielten und ihre wenigen Chancen vergaben.

SVE-Trainer Martin Gries war dennoch nicht geknickt und sagte nach dem Abpfiff: "Wir haben gegen einen starken Gegner gespielt, wir konnten das Spiel ausgeglichen gestalten, waren in der ersten Hälfte besser, kassierten aber ein Eigentor. Dann merkte man, dass sie erfahren sind und wir da noch als Nachwuchsteam hereinwachsen müssen. Wir waren keine zwei Tore schlechter. Wir wissen schon, wer da als Gegner auf dem Platz stand, aber wir wollen ja auch in diesen Spielen punkten. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, bis zum Derby in Wiesbach. Wir werden da wahrscheinlich den gleichen Kader haben, es gab heute keine nennenswerten Ausfälle. Wir müssen uns schnell an die Liga anpassen, um Punkte zu bekommen, deshalb ist das Spiel in Wiesbach schon enorm wichtig für uns".