Heimniederlage im ersten Ligaspiel nach Aufstieg

Nach einer viel versprechenden Vorbereitung folgte am Samstag für die Nachwuchsmannschaft des Bundesliga-Aufsteigers SV Elversberg der Ernstfall. Der Aufsteiger in die RPS-Oberliga musste sich gleich am ersten Spieltag Titelkandidat TuS Koblenz mit 0:2 (0:1) beugen.
Ein Fehlstart nach dem Aufstieg war es für die Zweite der SV Elversberg sicher nicht, diese 0:2 (0:1)-Niederlage gegen den Aufstiegskandidaten TuS Koblenz im ersten Oberligaspiel nach der Meisterschaft in der Saarlandliga. Denn das Team von Trainer Martin Gries war über weite Strecken der ersten Hälfte spielbestimmend, hatte wesentlich mehr Ballbesitz, stand meist in der gegnerischen Hälfte - kassierte aber dennoch durch ein Eigentor von Corneille Baloa Bindzi (22.) den Treffer zum Pausen-Rückstand. Die Gäste vom Deutschen Eck, lautstark von 50 mitgereisten, friedlichen Anhängern unterstützt, wurden im zweiten Durchgang mutiger, konnten die Spielanteile nun ausgleichen und kamen in der 56. Minute durch Nic Alsbach zu ihrem zweiten Treffer. Dabei blieb es auch, unter Anderem weil die Gastgeber den letzten Ball nicht genau genug spielten und ihre wenigen Chancen vergaben.
SVE-Trainer Martin Gries war dennoch nicht geknickt und sagte nach dem Abpfiff: "Wir haben gegen einen starken Gegner gespielt, wir konnten das Spiel ausgeglichen gestalten, waren in der ersten Hälfte besser, kassierten aber ein Eigentor. Dann merkte man, dass sie erfahren sind und wir da noch als Nachwuchsteam hereinwachsen müssen. Wir waren keine zwei Tore schlechter. Wir wissen schon, wer da als Gegner auf dem Platz stand, aber wir wollen ja auch in diesen Spielen punkten. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, bis zum Derby in Wiesbach. Wir werden da wahrscheinlich den gleichen Kader haben, es gab heute keine nennenswerten Ausfälle. Wir müssen uns schnell an die Liga anpassen, um Punkte zu bekommen, deshalb ist das Spiel in Wiesbach schon enorm wichtig für uns".
Gäste-Trainer Michael Stahl meinte: "Das hier ist kein typischer Aufsteiger, die haben richtig gute Jungs, das hat die Vorbereitung teilweise schon an den Tag gebracht. Da hab ich sie mir selbst mal angesehen. Wir wussten, dass da zwei offensivstarke Teams aufeinander treffen. Die Frage war, wer kann das Spiel auf seine Seite ziehen. Das Ergebnis für uns geht in Ordnung, sie hatten aber auch ihre Chancen. Es ist aufgrund der hohen Qualität ja ein Team, das sich nicht hinten rein stellt, sondern offensiv nach vorne geht. Das haben wir gut im Griff gehabt. Ich fand die erste Hälfte ausgeglichen, wobei sie die erste große Chance hatten. Wir haben den Sieg aufgrund der zweiten Hälfte verdient. Aber hinten raus sind sie dann auch noch mal gefährlich geworden. Wir gehen jetzt mit einem Erfolg in die Trainingswoche vor dem ersten Heimspiel am Freitagabend. Wir hatten heute zwei A-Junioren im Kader, da haben wir noch einiges an Potential. Damir Grgic war heute noch gesperrt, er kommt auf jeden Fall zurück. Leon Waldminghaus könnte nach einer Verletzung zurück kommen, er saß heute ja schon auf der Bank".
Die TuS empfängt am kommenden Freitag um 19.30 Uhr den SV Auersmacher im Stadion Oberwerth (Jupp-Gauchel-Str.), die SVE-Zweite ist am darauffolgenden Samstag um 15.30 Uhr zu Gast beim Saar-Nachbarn FC Hertha Wiesbach im ProWin Stadion an der Landstuhlstr. im Eppelborner Gemeindeteil.