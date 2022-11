Heimniederlage: Gröditz verliert gegen den SC Freital II

„Haste Schei ... am Fuß, haste Schei ... am Fuß!“ Der Weltmeister Andi Brehme hatte es mit diesem genialen Spruch auf den Punkt gebracht. Wenn der Erfolg ausbleibt, der Oktober war ein rabenschwarzer für unsere Jungs, dann hilft nur noch eine faustdicke Überraschung. Die Gelegenheit bietet sich kommenden Samstag beim Ex-Trainer in Wilsdruff dazu.

Nach drei Niederlagen sollte gegen den SC Freital endlich wieder gepunktet werden. Auch die Schützlinge von Trainer Jens Wagner blickten bisher auch auf eine durchwachsene Saison zurück. Doch im Gegensatz zu uns hatte der SC mehr Selbstvertrauen und wahrscheinlich weniger Druck auf dem Kessel. Routiniert spielten die Randdresdner ihren Stiefel herunter und Top-Torjäger Eric Zimmermann netzte bereits in der ersten Halbzeit zweimal eiskalt ein. Der Wille ist unseren Jungs keinesfalls abzusprechen, aber die Leichtigkeit des Spiels und die normalen Abläufe fehlen bzw. sind in Vergessenheit geraten. Auch in der zweiten Spielhälfte passten Aufwand und Nutzen nicht zueinander. Selbst die Unterzahl der Freitaler, Maik Laspe handelte sich durch eine verbale Unbeherrschtheit die rote Karte ein, konnten wir nicht ausnutzen. So stehen wir wieder mit leeren Händen da und Trainer Kaiser hat die schwere Aufgabe vor sich der Truppe irgendwie wieder Mut und Selbstbewusstsein einzuhauchen. Beim derzeitigen Spitzenreiter hängen die Trauben zwar hoch, aber vielleicht können wir ja gerade deswegen den Bock dort umstoßen.

Trainer Rico Kaiser: "Im Grunde genommen kein schlechtes Spiel meiner Mannschaft, aber am Ende zählen nun mal nur Punkte. Freital nutzte in der ersten Hälfte eiskalt zwei Fehler von uns zur 2:0 Führung aus. Ich denke schon, dass heute mit mehr Risiko in der Offensive und unbedingten Siegeswillen mehr drin gewesen wäre, gerade in Überzahl. Aber so stehen wir mit leeren Händen da und müssen am kommenden Wochenende gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Wilsdruff überraschen.“

Torfolge:

0:1 Eric Zimmermann, 11. min

0:2 Eric Zimmermann, 40. min