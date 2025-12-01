Heimniederlage gegen Klingenberg

Der SC Böckingen musste sich am Wochenende dem SSV Klingenberg mit 1:4 geschlagen geben. Trotz einer starken ersten Hälfte und mehreren klaren Chancen fehlte dem SCB die nötige Effizienz – ganz im Gegensatz zu den Gästen, die ihre Möglichkeiten eiskalt verwerteten.

Ein schnell ausgeführter Freistoß von Michele Pupo auf Giuseppe Pupo bringt die SCB-Abwehr in Verlegenheit. Giuseppe taucht frei vor Torwart Lars Garbe auf, der mit dem Fuß pariert. Doch der Ball fällt direkt vor die Füße von Emre Topaloglu, der präzise ins Eck vollendet. Ibrahim Bingöl versucht auf der Linie noch zu retten, kommt aber einen Schritt zu spät.

52. Minute – 0:2

Ein Ballverlust im Mittelfeld leitet den nächsten Gegentreffer ein. Wieder ist es Michele Pupo, der mit einem langen Diagonalball Giuseppe Pupo in Szene setzt. Garbe pariert den ersten Versuch, doch der Abpraller landet erneut beim Angreifer. Mit einem Lupfer über den Keeper hinweg erhöht Giuseppe Pupo auf 0:2.

63. Minute – 0:3

Der SSV bleibt eiskalt: Alexandros Tsatsakis steckt den Ball am Strafraum auf Emre Topaloglu durch, der eigentlich flanken möchte. Doch seine Hereingabe dreht sich perfekt ins kurze Eck. Garbe streckt sich, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

73. Minute – 0:4

Eine spektakuläres Tor: Ugo De Luca bringt eine Ecke direkt aufs Tor – und trifft! Der Ball segelt an Freund und Feind vorbei ins Netz. Ein seltenes, aber sehenswertes 0:4.

85. Minute – 1:4

Der SC Böckingen belohnt sich spät für seine Mühen. Niklas Ülzhöfer findet mit einem präzisen Diagonalball Andres Andrade, der überlegt und platziert zum 1:4-Endstand ins Eck vollstreckt.

Fazit

Der SC Böckingen zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine engagierte Leistung und hätte durchaus in Führung gehen können. Klare Chancen von Ibrahim Bingöl und Elmir Krasniqi blieben jedoch ungenutzt oder wurden vom starken Marcel Merkel vereitelt.

Der SSV Klingenberg hingegen präsentierte sich extrem effizient, nutzte nahezu jede Möglichkeit und spielte die Führung in der zweiten Hälfte souverän herunter. Gefährliche Aktionen des SCB blieben nach der Pause weitestgehend aus.

Ausblick

Für den SSV Klingenberg endet damit die Hinrunde. Nach 12 Spielen stehen die Gäste mit 20 Punkten auf einem starken 5. Tabellenplatz. Weiter geht es für sie am 22.02.2026 um 12:30 Uhr auswärts bei Aramäer Heilbronn II.

Der SC Böckingen hat bereits kommenden Samstag die nächste Chance, wieder zu punkten. Um 14:30 Uhr steht das Nachholspiel gegen die SGM Abstatt/Ilsfeld an.