Heimniederlage gegen FV Molpertshaus

SG Aulendorf – FV Molpertshaus 1:2 (1:2)

Die SG Aulendorf verliert zuhause 1:2 gegen den FV Molpertshaus. Die Gäste kamen gleich hellwach aus der Kabine und hätten bereits in der ersten Spielminute beinahe die Führung erzielt doch ein Kopfball von Brändle ging knapp neben das Tor. In der 6.Spielminute war es dann so weit und die Gäste gingen mit 1:0 in Führung. Zuerst konnte der SGA-Torhüter Sebastian Ludwig einen Ball von Mütz noch entschärfen doch der Ball prallte vom Fuß von David Gaus unglücklich ins eigene Tor. Nach diesem Rückstand kam dann die SGA allmählich etwas besser ins Spiel und erzielte durch Jochen Daiber in der 33.Minute den 1:1 Ausgleich. Kurz vor der Halbzeitpause gingen die Gäste dann erneut in Führung. Florian Weiler verwandelte einen Freistoß zur 1:2 Führung für die gut eingestellten Gäste aus Molpertshaus.