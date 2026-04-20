🔴⚪ Heimniederlage gegen Esslingen 🔴⚪

von Gianni Mantineo · Heute, 17:58 Uhr · 0 Leser

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Der TSV Weilheim muss sich dem TSV RSK Esslingen mit 1:4 geschlagen geben.

Ein schwacher Start bringt uns früh ins Hintertreffen:

⚽ 0:1 (18.)

⚽ 0:2 (21.)

⚽ 0:3 (36.)