 2026-04-20T12:45:22.080Z

Spielbericht

🔴⚪ Heimniederlage gegen Esslingen 🔴⚪

von Gianni Mantineo · Heute, 17:58 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

BZL Neckar/Fils
RSK Essling.
Weilheim/T.
Gestern, 15:00 Uhr
TSV Weilheim/Teck
TSV Weilheim/TeckWeilheim/T.
TSV RSK Esslingen
TSV RSK EsslingenRSK Essling.
1
4

Der TSV Weilheim muss sich dem TSV RSK Esslingen mit 1:4 geschlagen geben.

Ein schwacher Start bringt uns früh ins Hintertreffen:
⚽ 0:1 (18.)
⚽ 0:2 (21.)
⚽ 0:3 (36.)

Auch nach der Pause erhöht Esslingen schnell auf 0:4 (51.), bevor wir zumindest noch den Ehrentreffer setzen:
Jannick Hoyler trifft zum 1:4 (74.)

💬 Trainer Salvatore De Rosa:
„Wir haben in den ersten zwanzig Minuten nicht genügend dagegengehalten und sind prompt mit zwei Toren in Rückstand geraten.“

Jetzt gilt der volle Fokus dem Derby am Freitag in Jesingen – dort sollen wieder Punkte her! 💪

#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim