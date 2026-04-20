🔴⚪ Heimniederlage gegen Esslingen 🔴⚪

Der TSV Weilheim muss sich dem TSV RSK Esslingen mit 1:4 geschlagen geben.
Ein schwacher Start bringt uns früh ins Hintertreffen:
⚽ 0:1 (18.)
⚽ 0:2 (21.)
⚽ 0:3 (36.)
Auch nach der Pause erhöht Esslingen schnell auf 0:4 (51.), bevor wir zumindest noch den Ehrentreffer setzen:
⚽ Jannick Hoyler trifft zum 1:4 (74.)
💬 Trainer Salvatore De Rosa:
„Wir haben in den ersten zwanzig Minuten nicht genügend dagegengehalten und sind prompt mit zwei Toren in Rückstand geraten.“
Jetzt gilt der volle Fokus dem Derby am Freitag in Jesingen – dort sollen wieder Punkte her! 💪
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