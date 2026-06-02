🔴⚪ Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten

Unsere erste Mannschaft musste sich dem SV Ebersbach mit 0:5 geschlagen geben.
Dabei entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel. Die Weilheimer verteidigten engagiert und hatten durch Morris Maier, Marco Libhafsky und Pascal Amekpo selbst gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Zur Pause stand ein torloses 0:0.
Nach dem Seitenwechsel nutzten die Gäste ihre Chancen konsequent aus und stellten mit drei Treffern innerhalb weniger Minuten früh die Weichen auf Auswärtssieg. Ebersbach zeigte seine Klasse und baute die Führung bis zum Schlusspfiff auf 5:0 aus.
Für die Mannschaft von Salvatore De Rosa und Mike Tausch war es ein enttäuschender Nachmittag. Nach einer schwierigen Rückrunde gilt es nun, den letzten Spieltag ordentlich abzuschließen und anschließend die Weichen für die neue Saison zu stellen. 🔴⚪
⚽ Tore:
0:1 Simon Buchele (53.)
0:2 Felix Roos (59.)
0:3 Simon Buchele (63.)
0:4 Felix Weisl (81.)
0:5 Can Kanarya (85.)
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