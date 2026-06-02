🔴⚪ Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten

Unsere erste Mannschaft musste sich dem SV Ebersbach mit 0:5 geschlagen geben.

Dabei entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel. Die Weilheimer verteidigten engagiert und hatten durch Morris Maier, Marco Libhafsky und Pascal Amekpo selbst gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Zur Pause stand ein torloses 0:0.