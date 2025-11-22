Heimniederlage gegen den Spitzenreiter

Die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben sich im Heimspiel gegen den Spitzenreiter Karlsruher SC viel vorgenommen, geglückt ist ihnen aber recht wenig. der Tabellenführer aus Baden nahm beim 3:0 (1:0)-Auswärtserfolg auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld alle Punkte mit in den Wildpark und baute seine Führung in der Tabelle der Vorrunden-Gruppe F sechs Punkte aus. Das FCS-Team liegt nun auf Rang Sechs, die Qualifikation für die Endrunde der besten Teams stand aber sowieso nie zur Debatte. Die Gäste gingen durch Anton Gutekunst in der 12. Minute in Führung, der in der Pause eingewechselte Roman Issenhart erhöhte nach 54 Minuten auf 2:0 für die Gäste, Muhammed Öztürk setzte in der 71. Minute den Schlusapunkt. Trainer Sven Borgard sagte nach dem Spiel: "Nach einer sehr guten ersten Halbzeit von uns und einem unglücklichen Pausenrückstand durch eine Standardsituation haben wir es leider nicht geschafft, die zweite Halbzeit genauso gut anzugehen. Deshalb haben wir dann auch verdient verloren. Wir dürfen uns bei ruhenden Bällen nicht so verhalten, da haben wir in den kommenden Wochen einiges aufzuholen".