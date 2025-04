Heimniederlage gegen Buxheim

geschrieben von Lukas Honold:

Im zweiten Heimspiel nach dem spielfreien Wochenende empfing

man die Buxheimer, denen man in der Hinrunde nach einem

spektakulären Dreierpack von Michael Harzenetter noch einen Punkt

abluchsen konnte. Gleich zu Beginn der Partie musste man aus

Günzer Sicht einen kleinen Schreckmoment überstehen, nachdem

der Ball etwa in zentraler Position 18 Meter vor dem eigenen Tor

landete. Der Buxheimer Offensivspieler zog den Ball dann aber doch

deutlich rechts am Tor vorbei. Anschließend folgte einer der

spielerisch besten Halbzeiten der Grün-Weißen in der bisherigen

Saison. Beginnend mit einem hohen Ballgewinn unter Einsatz eines

ahndungswürdigen Remplers erkämpfte man sich die Kugel. Koffi

Adekpe spielte auf den mitgelaufenen Jonas Honold rechts im

Strafraum, der dann mit Übersicht flach in den Rückraum des

Sechzehners ablegte, wo Michael Harzenetter per Direktabnahme

gegen die Richtung des Passes ins rechte untere Eck abschloss und

so die frühe 1:0 Führung markierte. In der Folge waren die Günzer

defensiv stabil, vor allem der Top-Torjäger der Gäste konnte auf dem

linken Flügel nicht groß zur Geltung kommen. Offensiv waren die

Grün-Weißen grob fahrlässig im Umgang mit ihren Großchancen.

Gleich dreimal war man mutterseelenallein vor dem Keeper und

nutzte keine der sich bietenden Gelegenheiten. Auch noch weitere

aussichtsreichende Abschlüsse brachten keine weiteren Tore auf der

Anzeige.

Nach dem Pausentee brachten sich die Günzer gleich mit den ersten

Aktionen durch Unkonzentriertheiten ins Straucheln und waren

spürbar verunsichert. Die Gäste aus Buxheim nutzen dies und

gewannen schnell die Kontrolle über das Spiel. So gut die erste

Halbzeit der Heimelf war, so schlecht erwies sich dann der zweite

Abschnitt. Völlig verdient also der Ausgleich nach nicht mal zehn

gespielten Minuten. Simon Müller konnte aus Sicht der Gäste endlich

mit einem langen Ball über die Viererkette ins Laufen gebracht

werden. Der Torjäger behielt im Sprint die Übersicht und passte den

Ball quer durch den Sechzehner auf den mitgelaufenen Max Müller,

der nur noch den Fuß hinhielt. Bereits fünf Minuten später passierte

dann schier Unglaubliches. Danny Kusche rutsche nach eigener

Aussage beim versuchten Diagonalball kurz nach der Mittelline die

Kulle derart perfekt über den Schlappen, dass diese mit reichlich

Rückenwind über den Torwart hinweg flog, noch einmal kurz vor der

Linie aufsetzte und perfekt unter der Latte zum 1:2 für die Gäste

einschlug.

In der letzten halben Stunde des Spiels waren weiterhin die

Buxheimer die bessere Mannschaft. Heimkeeper Noah Böckler

bewahrte sein Team mehrfach durch herausragende Paraden vor

einer frühen Vorentscheidung. Erst kurz vor Schluss wurde Tim

Schwarz im Rückraum außerhalb des Sechzehners strafbar

gestoßen. Aber wie auch im ersten Durchgang blieb der Pfiff aus und

die Gäste konterten in Überzahl. Der Angreifer spitzelte letztlich den

Ball im Sechzehner am Keeper knapp vorbei, bekam den Kontakt

und es gab Elfmeter, welcher von Simon Müller zum 1:3 Endstand

verwandelt wurde. Eine starke Halbzeit von jeder Mannschaft, mit

dem Unterschied, dass die Gäste einfach mehr Kapital aus ihrer

starken Phase zogen und somit dann auch verdient als Sieger vom

Platz gehen.

Lukas Honold