Heimniederlage gegen Ballendorf

Im vergangenen Heimspiel gegen unsere Gäste aus Ballendorf musste die erste Mannschaft leider eine Niederlage einstecken.
Auf tiefem Rasen startete unser Team eigentlich gut und hatte bereits nach wenigen Minuten die erste Chance. Simon Wörz verfehlte allerdings aus kurzer Distanz das Gehäuse. Aber auch die Gäste kamen zu ersten Chancen und Torhüter Philipp Klee hatte durchaus einen arbeitsreichen Nachmittag. Bis kurz vor dem Seitenwechsel hatte Ballendorf mehr Ballbesitz, wohingegen Lonsee vermehrt auf schnelles Umschaltspiel setzte. Allerdings fehlten die letzte Genauigkeit und auch die ganz klaren Möglichkeiten. Drei Minuten vor dem Halbzeitpfiff gingen die Gäste dann doch in Führung. Nach einem Standard schaltete der Ballendorfer Angreifer am schnellsten und schob den Ball aus kurzer Distanz zum 0:1 (42.) ein.
Mit Beginn der zweiten Halbzeit bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild wie in Durchgang eins.
Ballendorf war druckvoller und ihnen gelang zehn Minuten nach Wiederanpfiff ein sehenswerter Treffer per Distanzschuss zum 0:2 (55.). Nur wenige Minuten später erhöhten die Gäste auf 0:3 (58.). Erst jetzt fand der SVL besser ins Spiel und konnte etwas strukturierter nach vorne spielen, auch wenn an diesem Tag die zündende Idee bis zum Ende fehlen sollte. Kapitän Sven Borst hatte mit zwei Distanzschüssen, welche beide entschärft werden konnten, noch die besten Gelegenheiten.
Am Ende blieb es beim 0:3 und somit keinen Punkten für den SVL.