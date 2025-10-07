Heimniederlage gegen Ballendorf

Im vergangenen Heimspiel gegen unsere Gäste aus Ballendorf musste die erste Mannschaft leider eine Niederlage einstecken.

Auf tiefem Rasen startete unser Team eigentlich gut und hatte bereits nach wenigen Minuten die erste Chance. Simon Wörz verfehlte allerdings aus kurzer Distanz das Gehäuse. Aber auch die Gäste kamen zu ersten Chancen und Torhüter Philipp Klee hatte durchaus einen arbeitsreichen Nachmittag. Bis kurz vor dem Seitenwechsel hatte Ballendorf mehr Ballbesitz, wohingegen Lonsee vermehrt auf schnelles Umschaltspiel setzte. Allerdings fehlten die letzte Genauigkeit und auch die ganz klaren Möglichkeiten. Drei Minuten vor dem Halbzeitpfiff gingen die Gäste dann doch in Führung. Nach einem Standard schaltete der Ballendorfer Angreifer am schnellsten und schob den Ball aus kurzer Distanz zum 0:1 (42.) ein.