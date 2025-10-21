Heimniederlage gegen 1880

Einsatzgeschwächt mit vielen Umstellungen in der Startelf starten wir in das nächste Heimspiel. 1880 zeigt von Anfang an ein hohes Spieltempo, welches uns anfangs Schwierigkeiten bereitet. Bis die Zuordnung und die Kompaktheit besser klappt, mussten wir bis zur Halbzeitpause schlussendlich 5 Gegentore einstecken. In der 2. Halbzeit zeigen wir ein komplett anderes Spiel. Wir stehen hinten sicher und geordnet, die Abstimmungen und Zuordnung stimmen und wir spielen mutig nach vorne. Durch Anita und Leo können wir zwei Tore erzielen und weitere Torchancen hätten noch effektiver von uns genutzt werden können. Eine starke Steigerung zur 1. Halbzeit, auch wenn das Spiel am Ende 2:6 endet.