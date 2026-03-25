Heimniederlage gegen 1. FC Magdeburg II: Dämpfer für Greifswalder FC

Am heutigen Mittwochabend empfing der Greifswalder FC im heimischen Stadion den 1. FC Magdeburg II. Trainer Björn Lipfert setzte in der Startformation auf Torhüter Jakub Jakubov sowie die Feldspieler Bastian Strietzel, Edgar Kaizer, Fabrice Montcheu, Oliver Daedlow, David Vogt, Grace Bokake, Jason Tomety-Hemazro, Tristan Wagner, Soufian Benyamina und Osman Atilgan.

Die Ambitionen der Greifswalder, vor eigenem Publikum zu punkten, erhielten früh einen ersten empfindlichen Dämpfer. In der 31. Minute erzielte Leon Mergner die Führung für die Gäste. Der Schock über das 0:1 saß tief, und die Magdeburger nutzten die Phase der Verunsicherung konsequent aus. Nur acht Minuten später, in der 39. Minute, erhöhte Joonas Frenzel auf 0:2, was die Aufgabe für die Mannschaft von der Ostseeküste bereits in der ersten Halbzeit erheblich erschwerte.

Hoffnungsschimmer kurz vor dem Pausenpfiff

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte keimte jedoch noch einmal Hoffnung im Stadion auf. Bastian Strietzel gelang in der 45.+2 Minute der wichtige Anschlusstreffer zum 1:2. Dieser Moment brachte neue Energie in die Reihen des Greifswalder FC.

Vorentscheidung nach dem Seitenwechsel

Trotz der Bemühungen der Hausherren, den Ausgleich zu erzwingen, zeigten sich die Gäste erneut effektiv. In der 58. Minute stellte Robert Leipertz mit seinem Treffer zum 1:3 den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. In der Folge reagierten beide Trainer mit personellen Veränderungen. Auf Seiten der Greifswalder sollten Lukas Lämmel und Rudolf Ndualu, die in der 63. Minute für Oliver Daedlow und Grace Bokake kamen, für neue Impulse sorgen.

Verwaltung des Vorsprungs in der Schlussphase

In der Schlussphase kontrollierten die Magdeburger das Geschehen weitestgehend und ließen wenig anbrennen. Weitere Wechsel folgten auf beiden Seiten: Der Greifswalder FC brachte in der 87. Minute noch Fatlind Memaj für Bastian Strietzel, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Die Niederlage besiegelte einen enttäuschenden Abend für die Gastgeber.

Blick auf die Tabelle und die nächste Aufgabe

Mit dieser Niederlage belegt der Greifswalder FC nach 26 Spielen mit 26 Punkten den 14. Tabellenplatz. Der 1. FC Magdeburg II steht mit 37 Punkten auf dem siebten Rang, während der 1. FC Lokomotive Leipzig die Tabelle mit 61 Zählern anführt. Viel Zeit zur Aufarbeitung bleibt nicht, denn bereits am Sonntag, 29.03.2026, steht für das GFC-Team das Viertelfinale im Mecklenburg-Vorpommern-Pokal an. Um 14 Uhr gastiert der Regionalligist beim Oberligisten TSG Neustrelitz.