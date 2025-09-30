Heimniederlage für Waldtrudering II gegen Kirchheim II  

Nachdem man unter der Woche bereits in Ismaning gespielt hatte, stand mit dem SC Kirchheim II als Gegner das 2. Saisonheimspiel auf dem Programm. Im Gegensatz zum Spiel unter der Woche wurde hier auch von Beginn an etwas geboten: mit der ersten Szene schoss Manchevski seine Farben in Front (1.). Sarnowski hatte Hack tief geschickt, dieser den Ball gesichert und weiter auf Haage gespielt und dessen Querpass landete wohl etwas unfreiwillig bei Manchevski, der sich stark um seinen Bewacher herumdrehte und mit links rechts unten einschob. Keine 2 Minuten später setzte Kameter im Mittelfeld robust nach und der Ball landete bei Hack, der sich gegen ein Abspiel entschied und es aus 16m selbst probierte - sein Abschluss landete aber in den Armen des Keepers. Auf der anderen Seite war es auch der erste Abschluss, der das erste Gästetor hervorbrachte. Nach einer Ecke landete der zweite Ball wieder beim Eckenschützen, welcher auf den 2. Pfosten servierte, wo ein Kirchheimer im 5er vor Hodrus und Schneidawind an den Ball kam und das 1:1 erzielte (5.). Das Spiel ging jedoch munter weiter, und so tauchte wenig später der starke Manchveski nach gutem hohem Steilpass von Reck frei vor dem Gästekeeper auf, dieser blieb jedoch lange stehen und verhinderte so einen weiteren Einschlag. Ein weiterer Versuch von Haage aus der Distanz verfehlte das Ziel deutlicher. In der Folge blieben die Schwarz-Gelben besonders über rechts aktiv, kamen aber nicht mehr zu wirklich zwingenden Chancen. In der Schlussphase von Durchgang eins schickte Horst dann Hack, welcher frei durch gewesen wäre, der Schiedsrichter sah Hack jedoch im Abseits und pfiff ihn zurück. Die letzten zwei Aktionen gehörten dann wieder den Gästen. Nach hohem Ball hinter die Kette klärte Sarnowski in den Lauf eines Angreifers, der den Ball aus spitzem Winkel zwar an Schneidawind, aber auch am Tor vorbei schob. Und auch ein Freistoß aus aussichtsreicher Position konnte sicher vom Waldtruderinger Schlussmann entschärft werden. Nach unterhaltsamen 45 Minuten hieß es so 1:1.

Auch der zweite Durchgang brauchte kaum Anlaufzeit: Nach Ballverlust in der Vorwärtsbewegung schienen Teile der Waldtruderinger noch mit dem Kopf in der Kabine, als über rechts gekontert wurde und der abgefälschte Distanzschuss seinen Weg ins Ziel fand (46.). Die Hausherren brauchten aber selbst auch nicht lange, um wieder zum Zug zu kommen. Littke wurde im 16er freigespielt, fand aber im stark reagierenden Kirchheimer Keeper seinen Meister, und auch Horst Nachschuss sauste knapp vorbei. In der Folge hatten die Gastgeber zweimal Glück, dass die Kirchheimer nicht vorzeitig das 1:3 erzielten. Erst schlug Schneidawind nach Rückpass von Littke ein Luftloch, der hüpfende Ball fand seinen Weg so zu einem Kirchheimer, welcher es aber fertig brachte, den Waldtruderinger Keeper aus kürzester Distanz anzuschießen und so kein Tor zu erzielen. Nur wenig später musste dann Schneidawind nach erneutem Ballverlust im Aufbau und schnellem Umschalten im kurzen Eck löschen und konnte sich im Nachschuss auf seinen Pfosten verlassen. Nach einem langen Ball des Kirchheimer Keepers fiel dann letztendlich das 1:3; Stöcklin verpasst es den Steilpass nach Kopfballablage abzufangen und so konnte aus gut 20 Metern hoch zentral eingeschossen werden (77.). Die Waldtruderinger gaben sich aber nicht auf, scheiterten durch John jedoch erneut am sehr gut aufgelegten Gästetorwart und konnte auch in Folge nicht mehr zwingend zum Zug kommen, wodurch das kaltschnäuzigere Team den Sieg davontrug.