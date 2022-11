Heimniederlage für TV Dinklage gegen SV Bevern Bevern zieht in der Tabelle am TVD vorbei

Der TVD hat gestern Abend eine bittere Heimniederlage gegen den SV Bevern eingefahren. Dabei war der TVD gut in die Partie gekommen, konnte sich schon in der 3. Minute die erste Chance erarbeiten, die Lasse Barz jedoch nicht nutzen konnte. Das Spiel flachte dann etwas ab, bis Steffen Espelage für die Dinklager zur Führung vom Punkt traf. Vorausgegangen war ein Handspiel, das auch aus der Sicht des TVD etwas glücklich gepfiffen wurde, weil der Ball von der Hacke des Gegners an dessen Hand springt.

Kurz darauf noch eine Kopfballchance von Dödtmann, die aber knapp das Ziel verfehlt. Kurz darauf trifft Espalage erneut, aber dieses Mal Pech für den TVD, weil der Schiedsrichter das Tor nicht gegeben hat. Angeblich hatte Nils Kordon schon eine Hand auf dem Ball. Durch dieses Chancenplus für die Dinklager kann man sicherlich von einer verdienten Pausenführung sprechen.

Der TVD musste kurz nach dem Wechsel dann noch 2 x verletzungsbedingt wechseln und so kam der SV Bevern auch besser ins Spiel. Folgerichtig auch der Ausgleich durch Bernd Gerdes, der einen Kopfball im Kasten unterbringen konnte. Die Flanke kam von Blömer. Kurz vorher hatte Bevern schon einmal Grund zum Jubeln, der Schiedsrichter verweigerte dem Tor aber wegen einer Abseitsstellung die Wertung.

Dinklage fing sich aber gut und konnte nur 6 Minuten später erneut in Führung gehen. Kühling traf nach einem Pass in die Tiefe von Wilke Wessling.