Heimniederlage für Teutonia im vorletzten Saisonspiel

Vergangenen Sonntag war der FC Neuhadern zu Gast in der Teutonenkampfbahn. Trotz des letzte Woche erreichten Klassenerhalts, war das klare Ziel, das vorletzte Saisonspiel zu gewinnen und an die guten Leistungen aus der Rückrunde anzuknüpfen. Die Teutonen starteten ordentlich in die Partie, hatten jedoch weniger Spielanteile und Torchancen als der Gegner. In der 26. Minute fiel dann das 0:1 für die Neuhaderner. Die Reaktion der Hausherren folgte wenige Minuten später, als Amar Lovic einen Elfmeter nach Foul an Paul Schelling verwandelte. Wiederrum nur 5 Minuten später erzielten die Gäste die erneute 1:2-Führung (39'). Mit diesem Stand ging es dann in die Halbzeit.

Die zweite Hälfte fing aus Sicht der Teutonen leider genauso schlecht an, wie die Erste aufhörte: Bereits in der 47. Minute erhöhte der FC Neuhadern auf 1:3. Der FCT gab jedoch nicht auf und versuchte nun den Anschluss wiederherzustellen. Leider blieben auch im Verlauf der zweiten Halbzeit zahlreiche Torchancen ungenutzt und so dauerte es bis zur 90. Minute, bis Hugo Götz auf 2:3 verkürzte. Mehr war jedoch nicht mehr drin und so endete das Spiel mit der 1. Niederlage aus den letzten 5 Spielen.

In zwei Wochen möchte man sich beim letzten Spiel gegen die TSG Pasing nochmal mit einem Heimsieg aus der Saison verabschieden. Wir freuen uns auf eure Unterstützung! 🖤💛