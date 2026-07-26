Heimniederlage für die SG Silbersee

Gegen einen keinesfalls überragenden Gegner mußte die SG Silbersee im zweiten Saisonspiel die zweite Niederlage einstecken. Die Gäste aus dem Landkreis Neustadt/Waldnaab hatten in der ersten Hälfte mehr Spielanteile und gingen nach 17 Minuten durch Michael Veit in Führung, der einen Eckball freistehend einköpfte. Nach einer halben Stunde ging Alexander Grill auf der linken Seite durch, seinen Querpaß verwertete Andreas Plank aus kurzer Distanz zum 2:0 für den SV. Auf der Gegenseite konnte ein Kopfball von Stefan Müller gerade noch auf der Linie geklärt werden. Kurz darauf traf Gästespieler Veit Lindner mit einem Schrägschuss die Querlatte. Sekunden vor dem Pausenpfiff gelang Kapitän Simon Gerhardinger der Anschlusstreffer per Kopf, als Gästetorwart Negüzel mit dem Herauslaufen zögerte. Kurz nach dem Wechsel traf Lindner mit einem weiten Freistoß das Lattenkreuz. In der 70. Minute brachte Torjäger Alexander Grill den SV freistehend mit 3:1 in Führung, als die SG-Abwehr den Ball nicht wegbrachte. Minuten später verletzte sich SG-Mittelfeldspieler Alexander Fischer und mußte mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht werden. Nach einem Konter traf der eingewechselte Routinier Raimund Bindl den Pfosten. Der erneute Anschlusstreffer durch Bastian Zimmerer in der Nachspielzeit kam zu spät.

In einem eher schwachen Kreisliga-Spiel zeigte sich die neuformierte SG-Vierer-Abwehrkette zumindest in der ersten Spielhälfte anfällig, im Mittelfeld häuften sich Abspielfehler und in der Offensive lief ohne das Sturmtalent Julian Ringelstetter, der sich ausgerechnet im unwichtigen Pokalspiel in Dieterskirchen verletzte, nicht viel zusammen. Es kann also nur besser werden.

Die Silbersee-Reserve besiegte in der A-Klasse Nord den SV Kemnath a.B. II verdient mit 5:1 durch Tore von Raimund Bindl (2), Bastian Zimmerer, Enrico Frech sowie einem Eigentor.