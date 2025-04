Heimniederlage für den SC Düdingen gegen den SV Sissach

Der SCDF trat am Samstagabend im Birchhölzli-Stadion gegen den SV Sissach an.

Die Einheimischen starteten sehr gut in die Partie, übten intensives Pressing aus und eroberten viele Bälle in der gegnerischen Hälfte. Die Aggressivität und Entschlossenheit wurden in der 18. Minute belohnt: Nadia Zbinden spielte einen perfekten Pass in die Tiefe auf Patricia Moser, die den richtigen Riecher hatte und den Führungstreffer erzielte.

Wenige Minuten später landete ein Schuss einer Baslerin an der Querlatte, bevor sie in der 30. Minute mit einem kraftvollen und schwer abzuwehrenden Schuss den Ausgleich erzielten.

Die Roten liessen den Ball gut zirkulieren und erarbeiteten sich dank schöner Spielzüge mehrere vielversprechende Aktionen, allerdings ohne Erfolg bis zur Pause.

Mit viel Kampfgeist kam der SCDF aus der Kabine und suchte im zweiten Durchgang mehr die Vertikale. Leider wurde dieser Schwung durch das 2:1 der Gegnerinnen nach einem direkten Freistoss an der Strafraumgrenze gebremst.

Dieser Treffer brachte die Freiburgerinnen jedoch nicht aus dem Konzept. Sie gaben nicht auf und suchten weiterhin den Weg nach vorne, aber trotz einiger guter Aktionen gab es zu wenige Abschlüsse aufs Tor.

In der Nachspielzeit verhinderte die Basler Torhüterin mit einer wichtigen Parade bei einem Weitschuss von Mona Hunziker den möglichen Ausgleich.

Mit grosser Frustration musste der SCDF hinnehmen, dass er gegen den SV Sissach keine Punkte holen konnte.

Trotz dieser Niederlage hat der SCDF die Chance, bereits am Dienstag im Halbfinale des BCF-Cups gegen den FC Châtel-St-Denis zurückzuschlagen! Vamos!